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居住工作不同地才爆北農群聚？柯文哲：疫調如瞎子摸象
北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲認為，過去因為只針對居住地進行疫調，就會漏掉工作地，地方政府也不知道，也坦言過去批發市場疫調如「瞎子摸象」，沒有看見全貌，不過日語衛福部長陳時中討論後，現在上傳確診資料後，如果工作地與居住地不同，會通知地方政府，疫調就會更完整，強調「知道問題在哪就解決掉」。
柯文哲表示，過去發現確診者後，上傳到疾管署的資料庫，就會通知居住地的地方政府進行疫調，但這種方式遇到果菜市場就會出問題。
柯文哲舉例，萬大第一果菜批發市場內，感染者住在台北市的占21人、新北市42人；濱江第二果菜批發市場台北市10人、新北市8人、基隆市2人；環南市場台北市15人、新北市29人。柯還要基隆市長林右昌不用抱怨太多，是系統上有問題。
柯文哲說，日前他去找陳時中討論後，疫調系統重新修改，現在就要以身份證號做為基本參數，分為居住地、工作地和其他，也會通知工作地縣市政府，經過整合後，做疫調會更完整。
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