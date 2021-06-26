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殘劑之亂引民怨 新北副市長批中央沒規劃周全

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市副市長劉和然。圖／取自侯友宜臉書
新北市副市長劉和然。圖／取自侯友宜臉書

國內開放疫苗殘劑施打，引發各地亂象，新北市副市長劉和然表示，中央不要一只丟一句話、一份公文，卻沒有完整規畫殘劑施打標準與資格，反倒讓第一線基層醫護人員承受向民眾說明的壓力，相當辛苦。

劉和然表示，開放殘劑施打後，許多基層醫療院所電話都被打爆，因為民眾都不清楚接種資格及條件，這讓許多基層人員一方面要幫忙施打工作，一方面還要向民眾說明相關條件及內容，真的相當辛苦。

劉和然表認為，中央應該要面對執行面的問題，今天如果中央只是一句話、一個公文下來，卻沒有規畫周全，就會造成第一線同仁的困擾。

另外，像是第七類接種者條件，因為是條列式，第一線醫護同仁也很難跟民眾解釋，所以中央一定要訂定一個統一標準，才能讓基層院所同仁處理好殘劑施打的問題。

醫護人員 疫苗

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