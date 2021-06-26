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基隆殘劑不開放非列冊者 林右昌：民眾誤解中央引民怨

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌說，基隆市統一造冊且無開放診所施打，不太有殘劑問題，因此殘劑只給8、9、10類列冊人員施打，不開放給一般非列冊民眾。圖／基隆市政府提供
林右昌說，基隆市統一造冊且無開放診所施打，不太有殘劑問題，因此殘劑只給8、9、10類列冊人員施打，不開放給一般非列冊民眾。圖／基隆市政府提供

基隆市今天新增3確診個案，針對中央防疫指揮中心公布施打站最後一對殘劑可開放18歲以上非列冊的人施打，市長林右昌說，基隆市統一造冊且無開放診所施打，不太有殘劑問題，因此殘劑只給8、9、10類列冊人員施打，不開放給一般非列冊民眾。

林右昌今天下午3點開防疫記者線上說明會，針對殘的問題，林右昌說，基隆市統一造冊，且無開放診所施打，疫苗全在醫療院所與集中施打點，又快又好又安全，不太有殘劑問題。之前已經執行順暢，這次中央宣布後，很多民眾誤解，以為殘劑有很多，可以打到好、打到滿，造成許多民怨。

林右昌說，基隆沒有什麼殘劑，會照中央之前既定規定，給8、9、10類人員進行殘劑使用，「每天每個施打點，原本殘劑就已經不夠給8、9、10類人注射，大家真的要跟他們搶嗎？」

林右昌說，第8類是感染後會容易產生嚴重併發症或導致死亡，65-74歲長者（原民 55-64歲）；第9類是可能增加感染及疾病嚴重風險，19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者，罕見疾病及重大傷病者，全國有387點5萬人；第10類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡，50-64歲成人，全國有530萬人。

至於被問到北農群聚案延燒，基隆有否衍生相關個案？林右昌說，基隆在接到確診個案後，落實疫調，即時匡列、收治、阻絕，基隆並沒有擴散成為近一步的群聚案件。但仍會持續監控、掌握，包括北農、新北相關批發市場的群聚案件發展。

林右昌表示，基隆一直重視市場管理，市場內防護作為，不論基隆果菜批發市場、崁仔頂魚市、所有傳統市場，都落實雙罩一套，加強個人的防護。

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