國民黨託工商大老擬捐250萬劑BNT疫苗 行政院出手喊卡

國內疫苗短缺，鴻海創辦人郭台銘、佛光山、慈濟與台積電接連表態捐疫苗，傳國民黨也跟進要捐250萬劑BNT疫苗。黨務人士證實，周一下午三時原透過工商協進會要正式向衛福部次長薛瑞元遞件，但遭前行政院副院長沈榮津致電喊卡。

黨務人士表示，在正式表態要遞件前，黨務高層確實也聯繫北京方面，希望不要阻擾。北京方面明確表示「樂觀其成」，但能不能成，問題不在對岸，在蔡政府。

黨務人士說，有人不希望這個戲成真，不想讓這個主角上來，升降台的鑰匙現在在蔡英文總統手上；採購疫苗能不能成，都在蔡一念之間。

黨務人士表示，國民黨很早就有意找約20億元經費，買約250萬劑BNT疫苗捐贈國人施打，但也清楚一表態爭取，蔡政府一定會有打壓動作，只能鴨子划水，盼找一個真正有實力的團體出面代表，才找到工商協進會。

黨務人士說，在這個疫苗採購計畫中，國民黨只扮演從旁協助角色比如與大陸上海復星溝通，復星要同意也要大陸幫忙，這個區塊國民黨都在努力；「我們不出名沒關係，只要能買到疫苗進來，讓台灣老百姓不要每天都面臨死亡威脅」。

黨務人士表示，這件事走了一個月，為促成此事，工商協進會理事長林伯豐也帶了4個有頭有臉的理監事拜訪過蔡英文總統，也獲得蔡首肯，看到郭台銘上周與蔡會面，就想說事不宜遲，找適當時機，把所有文件備齊要送件。

黨務人士說，過程中有請黨籍立委出面跟衛福部聯繫，安排工商協進會拜訪、送件時間，最後敲定本周一下午3時送件給薛瑞元，沒想到當天早上沈榮津就致電工商協進會，要求暫緩送件，說是為大家好，全案最後仍遭阻。

黨務人士透露，請國台辦與北京幫忙與上海復星製藥溝通時，北京則回應，樂觀其成，但問題關鍵在蔡英文政府；之後國民黨也呼籲北京，兩岸血濃於水，希望對岸直接捐給台灣BNT疫苗，但想想蔡政府也不會要，大陸沒有表態要不要捐。

黨務人士說，對岸央視說台灣是乞丐是有點過分，但立法院給蔡政府380幾億元買疫苗，蔡政府卻拿了錢不積極買疫苗，扯東扯西，現在疫情已有破口，老百姓每天面對死亡威脅，政府不能保障人民生命財產安全，難道一點都不汗顏？