快訊

Delta變異株威脅屏東…今添3例是運將同住者 妻還是超商店長

走過喪子之痛 台師大教授賴以威與妻「2打2」迎戰居家新生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府：沒打勸退電話 未阻擾洽購捐贈疫苗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府。本報資料照片
總統府。本報資料照片

總統府發言人張惇涵今天表示，對於企業與民間團體提出洽購疫苗捐增計畫，指揮中心都會完整檢視各項提案文件，評估相關方案的性質及可行性，不存在所謂阻撓或刁難，這類的政治口水應該適可而止。

媒體報導「工商大老出手幫搶BNT疫苗沾上藍營色彩，遭民進黨府院高層勸退」。張惇涵表示，總統府沒有打所謂的勸退電話，該則報導通篇引述匿名人士，從未向總統府查證。

張惇涵指出，蔡總統在6月3日即會見過工商團體代表，了解目前產業因應疫情狀況，並感謝工商業界在疫情期間的共同努力。張惇涵表示，國際疫苗採購複雜繁瑣，企業與民間團體提出洽購疫苗捐增計畫，指揮中心都會就防疫部署、疫苗整備與接種等通盤規劃，完整檢視各項提案文件，評估相關方案的性質及可行性，以利後續整體疫苗採購的安排，不存在所謂阻撓或刁難，這類的政治口水應該適可而止。

疫苗 張惇涵 總統府發言人

延伸閱讀

呂秀蓮：二國際團體致函蔡英文 要幫買嬌生或輝瑞疫苗

立陶宛宣布贈台灣2萬劑AZ疫苗 蔡英文感謝真朋友

說明總統會見郭台銘、劉德音！總統府臉書竟斷訊 網：很掉漆

彭文正爆蔡英文總統打輝瑞疫苗 總統府：不折不扣的謠言

相關新聞

疫情議題聲量誰勝出？羅智強、蔣萬安、黃珊珊市長前哨戰之爭

距離2022台北市長選舉，雖然還有一段時間，不過各黨競逐人選備受矚目，未來「藍、綠、白、橘」之間勢必掀起一場戰爭。值得關注的是目前國民黨內傳出有意角逐的包括羅智強、蔣萬安，而呼聲不低的現任台北市副市長黃珊珊，未來若「披橘袍上陣」，不僅能瓜分藍軍票源，還能吸到柯文哲的白色票數

國旅卡使用限制爆雙標 公務員嘆不如教師 人事總處終於「微解封」

疫情衝擊，三級警戒延長，國內觀光也停擺，但行政院人事行政總處6月15日發文通知維持國旅卡規定，要求全國公務員年底前要用完8000元觀光旅遊額度，教育部2天後卻函知全國，因應三級警戒，公立中小學兼任行政的教師，同意109學年度未用完的額度可以自行運用，形成「一個國旅，公教雙標」情形，引發公務員不滿。官員解釋，教師國旅卡是學年制，7月31日前要完成核銷，公務員是年度制，今年底核銷，標準不同，但有公務員質疑，難道7月底退休的人就活該倒楣嗎？

印度變種病毒侵台 侯友宜：總統、院長沒有做入境普篩

Delta變異株確定進入台灣，新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，去年他就呼籲蔡英文總統要入境普篩，卻被民代罵製造恐慌，去...

國民黨託工商大老擬捐250萬劑BNT疫苗 行政院出手喊卡

國內疫苗短缺，鴻海創辦人郭台銘、佛光山、慈濟與台積電接連表態捐疫苗，傳國民黨也跟進要捐250萬劑BNT疫苗。黨務人士證實...

總統府：沒打勸退電話 未阻擾洽購捐贈疫苗

總統府發言人張惇涵今天表示，對於企業與民間團體提出洽購疫苗捐增計畫，指揮中心都會完整檢視各項提案文件，評估相關方案的性質...

竹北疫苗殘劑預約名額1分鐘內秒殺！衛生局：絕對沒有黑箱

新竹縣竹北衛生所昨天率先公告將提供50個名額給疫苗優先施打族群外的民眾預約登記接種，沒想到今天上午8點系統一開放，許多民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。