總統府：沒打勸退電話 未阻擾洽購捐贈疫苗

總統府發言人張惇涵今天表示，對於企業與民間團體提出洽購疫苗捐增計畫，指揮中心都會完整檢視各項提案文件，評估相關方案的性質及可行性，不存在所謂阻撓或刁難，這類的政治口水應該適可而止。

媒體報導「工商大老出手幫搶BNT疫苗沾上藍營色彩，遭民進黨府院高層勸退」。張惇涵表示，總統府沒有打所謂的勸退電話，該則報導通篇引述匿名人士，從未向總統府查證。

張惇涵指出，蔡總統在6月3日即會見過工商團體代表，了解目前產業因應疫情狀況，並感謝工商業界在疫情期間的共同努力。張惇涵表示，國際疫苗採購複雜繁瑣，企業與民間團體提出洽購疫苗捐增計畫，指揮中心都會就防疫部署、疫苗整備與接種等通盤規劃，完整檢視各項提案文件，評估相關方案的性質及可行性，以利後續整體疫苗採購的安排，不存在所謂阻撓或刁難，這類的政治口水應該適可而止。