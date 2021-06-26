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竹北疫苗殘劑預約名額1分鐘內秒殺！衛生局：絕對沒有黑箱

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
不少民眾也認為衛生所人員已經夠忙了，又要打疫苗又要安排、聯絡民眾施打疫苗殘劑，希望網友多給醫護鼓勵打氣。圖／翻攝自竹北衛生所臉書
不少民眾也認為衛生所人員已經夠忙了，又要打疫苗又要安排、聯絡民眾施打疫苗殘劑，希望網友多給醫護鼓勵打氣。圖／翻攝自竹北衛生所臉書

新竹縣竹北衛生所昨天率先公告將提供50個名額給疫苗優先施打族群外的民眾預約登記接種，沒想到今天上午8點系統一開放，許多民眾就發現根本無法登記，紛紛打電話或上臉書抱怨，稍早衛生所為了釋疑公布預約名單，才發現根本1分鐘之內瞬間名額就被掃空，時間序完全沒有差距，也讓不少沒有搶到名額的民眾大感扼腕。

竹北衛生局強調，疫苗殘劑接種預約絕對沒有黑箱作業，實在是上午系統登錄異常踴躍，系統瞬間就額滿鎖住，才會造成許多民眾根本無法登入登記作業，衛生所也已整理出上午登記名單，都確實紀錄登記時間及IP位置，絕對沒有內定，除姓名個資外，都可公開受民眾檢閱。

縣府衛生局則表示，新竹縣各醫療院所的疫苗殘劑預約，僅代表預約成功的民眾有獲得疫苗殘劑的優先接種權，但「不代表有登記到就一定打得到疫苗」，還是必須視各疫苗接種現場的殘餘劑量，因此民眾如果已登記卻排不到疫苗施打，還是必須遵照各醫療院所安排。

竹北衛生所上午面對大批民眾哀嚎根本登記不到，連發多篇文回應，還出面表示「請相信我們的神手努力中，盡可能有較多的殘劑供應給各位，如果還有不理性的發文，殘劑預約候補 會隨時取消。」、「在這裡懇求願意當我小幫手的朋友們， 能夠幫我回覆其他好朋友的發問， 要我們精省的抽藥，又要回覆問題會不會太為難我了，加上有些問題根本，連神都無法回答。」，字句中顯示出滿滿無奈。

不過也有民眾大罵已經守在電腦前十幾分鐘還是搶不到，還有工程師調出紀錄發現，竹北衛生所的疫苗預約登記，搶到頭香的民眾竟然只花了2秒就完成所有資料填寫，並且馬上送出資料預約成功，簡直超越人體極限，懷疑疫苗殘劑預約根本是機器人大戰，堪比搶演唱會門票的難搶，甚至超越搶訂春節返鄉車票的激烈。

許多民眾搶不到疫苗殘劑預約登記，在臉書大罵發洩情緒，甚至還質疑有黑箱作業。圖／翻攝自竹北衛生所臉書
許多民眾搶不到疫苗殘劑預約登記，在臉書大罵發洩情緒，甚至還質疑有黑箱作業。圖／翻攝自竹北衛生所臉書
搶到竹北衛生所疫苗殘劑預約登記的民眾，清一色都是40歲以下的年輕人。圖／翻攝自竹北衛生所臉書
搶到竹北衛生所疫苗殘劑預約登記的民眾，清一色都是40歲以下的年輕人。圖／翻攝自竹北衛生所臉書

衛生所 疫苗 新竹

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