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迎戰Delta變異株 江啟臣：加購莫德納疫苗布局未來
新冠肺炎印度Delta變種病毒讓各國再拉警報，國民黨主席江啟臣下午在臉書建議，民進黨政府應以現成管道加購莫德納疫苗，透過加購爭取代工確保疫苗到貨率，並拉長國產疫苗三期試驗緩衝期，也布局未來一、二年疫苗需求。
江啟臣表示，疫苗採購是中央政府責任，與其糾結民進黨政治操作不斷的BNT疫苗，蔡政府應盡速利用既有管道、現有預算，加購美國莫德納疫苗，負起防疫責任。
江啟臣說，傳染性更高、重症、致死率更高的變異株Delta病毒，在國際間造成一波疫情；在基因定序祕魯返台祖孫2人確診感染印度變異株Delta病毒後，病毒已進台灣，晚了一年的入境普篩，成為Delta變異株侵台破口。
江啟臣表示，面對變種病毒威脅，期望指揮中心亡羊補牢，盡快將可能的防疫破口堵住；而窮盡一切努力的防堵只是一時，指揮中心更應要加速疫苗政策布局。
江啟臣說，世界衛生組織（WHO）內部會議分析，未來可能每兩年就要施打一次新冠肺炎疫苗，危險族群甚至需要每年施打一次，印證過去新冠肺炎流感化設想，政府也應加速未來疫苗採購、代工、研發腳步。
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