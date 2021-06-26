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紓解疫苗荒 江啟臣批政府無能還阻止百姓自救

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
紓解疫苗荒，國民黨主席江啟臣批政府無能，阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕。記者魯永明／攝影
紓解疫苗荒，國民黨主席江啟臣批政府無能，阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕。記者魯永明／攝影

國民黨主席江啟臣上午針對媒體報導，為協助紓解疫苗荒，工商大老出手幫搶BNT疫苗，沾上藍營色彩遭民進黨府院高層勸退；另國民黨透過管道向對岸表達「合約不要太字字斟酌」；批蔡政府採購疫苗無能，還阻止百姓自救，他強調，國民黨對疫苗採購秉持「開大門、納善言」原則處理。

江啟臣到嘉義縣大林鎮公所贈送防疫物資，針對媒體就疫苗採購相關報導受訪，他說，買疫苗是中央政府責任，但中央卻推卸責任，民間企業界、慈善團體、宗教界、地方政府要採購疫苗，中央政府消極被動，政府無能，阻止百姓自救，比獨裁專制還可怕。

江啟臣表示，當初要求入境普篩不接受，入境邊境管制疏漏，現在變種病毒ＤＥＬＴＡ進來了，他批中央政府不讓人民自救，雖說防疫「同島一命」，但人民感受卻是「謀財害命」。

江啟臣說，國民黨對美、日捐疫苗，第一時間表達感謝，感謝這批及時雨的救命疫苗，也願意協助採購疫苗，但中央政府採購莫德納505萬劑，還有ＡＺ疫苗，現有管道不用，不趕緊加購，卻一直糾結在有大陸因素的ＢＮＴ疫苗。

江啟臣痛批，中央政府不趕緊加購疫苗，卻把採購疫苗圍繞在BNT、大陸因素，不免讓人民疑慮，懷疑背後動機到底是什麼？「拜託蔡政府救救人民！」

另針對媒體報導，前立委張顯耀5月18日在高雄義大醫院，爆特權打AZ疫苗！江啟臣說，打疫苗都有相關規定，張是否違反規定，這要由相關單位去查清楚，他批政府未就疫苗準備等做好超前部署，未做好配套，才造成亂局。

AZ疫苗 江啟臣 國民黨

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