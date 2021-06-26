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影／黃敏惠：嘉市疫苗目前都打完了 6月30日晚才有配送

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
國民黨主席江啟臣(左二起)，今天由嘉義市長黃敏惠、立委溫玉霞陪同到嘉義市贈送防疫物資。記者卜敏正／攝影
國民黨主席江啟臣(左二起)，今天由嘉義市長黃敏惠、立委溫玉霞陪同到嘉義市贈送防疫物資。記者卜敏正／攝影

國民黨主席江啟臣今天到嘉義送防疫物資，呼籲政府就現有管道買二代疫苗；嘉義市長黃敏惠也說，收到約2萬8000疫苗都打完了，已沒有疫苗，聽說6月30日晚會配送疫苗，希望中央提供更多資訊，很多事不是你說要做就可以做的。

江啟臣今天上午由嘉義市長黃敏惠陪同，到嘉義基督教醫院贈送防疫物資，嘉基院長姚維仁代表接受，並回贈感謝狀，謝謝國民黨、各界人士對於醫護人員的關心，也感謝市府提供充沛防疫物資。

江啟臣指出，國內對於疫苗購買不需要捨近求遠，我們已經買到莫德納也有AZ，現在都已經進入二代疫苗了，政府應該就現有管道超前部署購買二代疫苗，否則國內可能將再次陷入防疫漏洞。

黃敏惠表示，疫苗是這一次防疫最後一道防線，現在面對很多變種病毒，真的是一大挑戰，也呼籲每個人只要接到可打疫苗通知，建議盡快接種，因為嘉義市真的沒有疫苗了，有多少疫苗都順位、照造冊資料施打，沒有餘劑的問題。

黃敏惠說，現在只知道6月30日晚上會開始配送一批疫苗，要送多少的量真的不知道， 這對地方政府而言是一大挑戰，很多事情不是你(中央)說要做就能夠做的，嘉義市收到大約2萬8000劑疫苗，已經百分百接種，全部施打完了。

黃敏惠也說，不忍心說注射剩下疫苗叫「殘劑」，應該是「餘劑」，面對疫苗嚴重不足這真的是很珍貴的，希望能夠買到的疫苗越多越好、越快越好。

國民黨主席江啟臣(左三起)，今天由嘉義市長黃敏惠、 立委溫玉霞陪同到嘉義市贈送防疫物資。記者卜敏正／攝影
國民黨主席江啟臣(左三起)，今天由嘉義市長黃敏惠、 立委溫玉霞陪同到嘉義市贈送防疫物資。記者卜敏正／攝影

疫苗 嘉義 黃敏惠

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