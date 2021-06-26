聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫苗殘劑之亂 江啟臣痛批：無配套、政府添亂
中央流行疫情指揮中心開放疫苗殘劑，陷一國多制亂象；國民黨主席江啟臣上午在嘉義縣痛批無配套，政府添亂，一紙命令全民承擔後果，他說，韓國對殘劑接種有ＡＰＰ地圖，讓人民有所遵循，井然有序，他要求政府趕緊拿出配套，拿出辦法。
江啟臣說，會造成疫苗殘劑施打亂象，根本問題還是疫苗不足，人民擔心打不到搶打，但中央疫情指揮中心事前未做好配套，造成地方兵荒馬亂，各縣市不知如何自處。
疫苗出現緩打潮，對剩餘疫苗施打，未事前做好配套，造成施打亂象，政府再羅織罪名給人民說有特權公關，「真是莫名其妙的政府！惹民怨，人民要命，要活下去，要紓困」，紓困辦法抄去年的，做得零零落落。
江啟臣上午由立委翁重鈞、溫玉霞及嘉義縣黨部主委蔡明顯等人陪同，到大林鎮公所致贈口罩及面罩等防疫物資給大林鎮長簡志偉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言