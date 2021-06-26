疫苗殘劑之亂 江啟臣痛批：無配套、政府添亂

中央流行疫情指揮中心開放疫苗殘劑，陷一國多制亂象；國民黨主席江啟臣上午在嘉義縣痛批無配套，政府添亂，一紙命令全民承擔後果，他說，韓國對殘劑接種有ＡＰＰ地圖，讓人民有所遵循，井然有序，他要求政府趕緊拿出配套，拿出辦法。

江啟臣說，會造成疫苗殘劑施打亂象，根本問題還是疫苗不足，人民擔心打不到搶打，但中央疫情指揮中心事前未做好配套，造成地方兵荒馬亂，各縣市不知如何自處。

疫苗出現緩打潮，對剩餘疫苗施打，未事前做好配套，造成施打亂象，政府再羅織罪名給人民說有特權公關，「真是莫名其妙的政府！惹民怨，人民要命，要活下去，要紓困」，紓困辦法抄去年的，做得零零落落。