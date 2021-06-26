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疫苗殘劑之亂 江啟臣痛批：無配套、政府添亂

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨主席江啟臣(右四)上午由立委翁重鈞(右三)、溫玉霞及嘉義縣黨部主委蔡明顯等人陪同，到大林鎮公所致贈醫療口罩及面罩等防疫物資給大林鎮長簡志偉(左三)。記者魯永明／攝影
國民黨主席江啟臣(右四)上午由立委翁重鈞(右三)、溫玉霞及嘉義縣黨部主委蔡明顯等人陪同，到大林鎮公所致贈醫療口罩及面罩等防疫物資給大林鎮長簡志偉(左三)。記者魯永明／攝影

中央流行疫情指揮中心開放疫苗殘劑，陷一國多制亂象；國民黨主席江啟臣上午在嘉義縣痛批無配套，政府添亂，一紙命令全民承擔後果，他說，韓國對殘劑接種有ＡＰＰ地圖，讓人民有所遵循，井然有序，他要求政府趕緊拿出配套，拿出辦法。

江啟臣說，會造成疫苗殘劑施打亂象，根本問題還是疫苗不足，人民擔心打不到搶打，但中央疫情指揮中心事前未做好配套，造成地方兵荒馬亂，各縣市不知如何自處。

疫苗出現緩打潮，對剩餘疫苗施打，未事前做好配套，造成施打亂象，政府再羅織罪名給人民說有特權公關，「真是莫名其妙的政府！惹民怨，人民要命，要活下去，要紓困」，紓困辦法抄去年的，做得零零落落。

江啟臣上午由立委翁重鈞、溫玉霞及嘉義縣黨部主委蔡明顯等人陪同，到大林鎮公所致贈口罩及面罩等防疫物資給大林鎮長簡志偉。

疫苗殘劑之亂，國民黨主席江啟臣痛批無配套政府添亂。記者魯永明／攝影
疫苗殘劑之亂，國民黨主席江啟臣痛批無配套政府添亂。記者魯永明／攝影

疫苗 江啟臣 疫情

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