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疫苗殘劑管道一開 游淑慧：一般民眾應該很難預約到

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

疫苗殘劑問題，因一國多制出現亂象，台北市議員游淑慧今天表示，她昨天跟一位醫界人士聊到此事，短期之內，一般民眾應該很難預約殘劑。

游淑慧說，由於衛福部一直不讓一線醫護人員同住家屬專案施打，現在殘劑管道一開，醫護人員只好就近、直接就幫家人預約殘劑，這無可厚非，誰都想打疫苗，尤其他們是高危險群，而他們的醫事院所很多當然也希望先讓自己員工沒有後顧之憂。

游淑慧說，只是殘劑開放的門檻如此高，再加上醫護人員也必須搶登殘劑，一般民眾就很難排到。

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