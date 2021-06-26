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柯建銘引佛經批國民黨 孫大千反嗆：民進黨是魔還是佛
日本昨宣布再贈送台灣100萬劑AZ疫苗，立法院民進黨團總召柯建銘在臉書表示，「善的循環」持續在國際社會發生，但國民黨及親中人士亂言「疫苗不能靠送的」、「乞丐疫苗」，如此「惡的沉淪」亦不該繼續發生。國民黨前立委孫大千今在臉書發文指出，柯建銘可不可以用佛經來幫忙解釋一下，為什麼民進黨可以把「疫苗國家隊」變成「化緣國家隊」呢？
孫大千說，一個缺乏專業能力和道德良心的防疫團隊，讓台灣陷入了「苦的循環」和「悲的沉淪」。柯建銘是不相信「善惡到頭終有報」嗎？
孫大千表示，慧能法師開示，「一念愚，即般若絕；一念智，即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。」這不正是民進黨政府當前最好的寫照嗎？嘴巴上講的一口漂亮話，心中卻毫無智慧可言。
另外，星雲大師開示，「一念染是魔，一念淨是佛」，這句話的意思就是說，當一個人的心有所染污的時候，他的世間就是一個充滿憎惡、覬覦、傲慢、虛偽的世界；相反的，如果一個人的心是清淨的，他的世間就是一個充滿慈悲、喜捨、安詳的世界。民進黨究竟是魔？還是佛？答案清楚明白，不言可喻。柯建銘還有地自容乎？痛哉惜哉。
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