快訊

遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋！

Delta病毒攻進「總統故鄉」 屏縣府篩檢、打疫苗急滅火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯建銘引佛經批國民黨 孫大千反嗆：民進黨是魔還是佛

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書
圖/取自孫大千臉書

日本昨宣布再贈送台灣100萬劑AZ疫苗，立法院民進黨團總召柯建銘在臉書表示，「善的循環」持續在國際社會發生，但國民黨及親中人士亂言「疫苗不能靠送的」、「乞丐疫苗」，如此「惡的沉淪」亦不該繼續發生。國民黨前立委孫大千今在臉書發文指出，柯建銘可不可以用佛經來幫忙解釋一下，為什麼民進黨可以把「疫苗國家隊」變成「化緣國家隊」呢？

孫大千說，一個缺乏專業能力和道德良心的防疫團隊，讓台灣陷入了「苦的循環」和「悲的沉淪」。柯建銘是不相信「善惡到頭終有報」嗎？

孫大千表示，慧能法師開示，「一念愚，即般若絕；一念智，即般若生。世人愚迷，不見般若。口說般若，心中常愚。」這不正是民進黨政府當前最好的寫照嗎？嘴巴上講的一口漂亮話，心中卻毫無智慧可言。

另外，星雲大師開示，「一念染是魔，一念淨是佛」，這句話的意思就是說，當一個人的心有所染污的時候，他的世間就是一個充滿憎惡、覬覦、傲慢、虛偽的世界；相反的，如果一個人的心是清淨的，他的世間就是一個充滿慈悲、喜捨、安詳的世界。民進黨究竟是魔？還是佛？答案清楚明白，不言可喻。柯建銘還有地自容乎？痛哉惜哉。

國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照

AZ疫苗 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

Delta變異株兇猛 孫大千5建議籲政府真正超前部署

陳其邁轟新北防疫不力 孫大千：對滅台三人組不吭聲？

羅智強遭剿 孫大千：綠讓台從口罩援助者變疫苗受援者

關說疫苗火速查高嘉瑜 孫大千質疑：民進黨卻放過范雲

相關新聞

疫情議題聲量誰勝出？羅智強、蔣萬安、黃珊珊市長前哨戰之爭

距離2022台北市長選舉，雖然還有一段時間，不過各黨競逐人選備受矚目，未來「藍、綠、白、橘」之間勢必掀起一場戰爭。值得關注的是目前國民黨內傳出有意角逐的包括羅智強、蔣萬安，而呼聲不低的現任台北市副市長黃珊珊，未來若「披橘袍上陣」，不僅能瓜分藍軍票源，還能吸到柯文哲的白色票數

疫苗殘劑之亂 江啟臣痛批：無配套、政府添亂

中央流行疫情指揮中心開放疫苗殘劑，陷一國多制亂象；國民黨主席江啟臣上午在嘉義縣痛批無配套，政府添亂，一紙命令全民承擔後果...

柯建銘引佛經批國民黨 孫大千反嗆：民進黨是魔還是佛

日本昨宣布再贈送台灣100萬劑AZ疫苗，立法院民進黨團總召柯建銘在臉書表示，「善的循環」持續在國際社會發生，但國民黨及親...

【圖輯】照片看歷史／2016年華航空服員罷工結束 航班全恢復

2016年6月26日，中華航空公司空服員罷工行動結束，華航當日恢復所有航班運作，包租其他航空公司航機飛加班機，或者改派自家大飛機疏運旅客，不過班機過度集中，地勤、機坪作業無法立即消化，26日上午仍有部分離場航班延誤。

前監委、法官高鳳仙 20日因病安息主懷

前監察委員、資深法官，也是防暴三法催生者高鳳仙不幸於20日因癌症安息主懷，享壽66歲，消息傳來，法界人士深表哀慟。家人將於七月初為他舉行安息禮拜

認知作戰？挺邁「幽靈簡訊」再現

高雄從罷韓以來，地方人士收到不知來源的「幽靈簡訊」，疫情期間，幽靈簡訊再現，不少內容是為高雄市長陳其邁的施政助攻。學者指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。