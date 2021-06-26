監所不賣口罩充斥黑市 國民黨團：監所應增公發口罩量

新冠肺炎全球蔓延，泰國曾爆監獄群聚感染。有民眾向國民黨團反映，國內監所福利社沒賣口罩，導致監所內黑市交易充斥，另類加劇受刑人權力不平等關係。黨團發函法務部矯正署，要求增發受刑人口罩遏止。

有受刑人親友向國民黨團反映，因國內監所福利社沒賣口罩，受刑人須由家屬寄送，沒有家屬受刑人卻被迫以一個廿元，甚至市價十倍以上價格向其他受刑人購買，口罩變相成大哥級受刑人箝制其他受刑人的工具。

為解決監所內口罩黑市交易問題，國民黨團發函法務部矯正署，表示基於落實防疫警戒，維持全國收容人健康，要求應增加收容受刑人公發口罩量。

國民黨團函文中表示，當前監所發放口罩措施對一般收容人（含受刑、羈押、勒戒、戒治人等），為每週一、三、五固定發放一片口罩，對高感染風險收容人每日發放一片口罩。但除此之外，監所福利社卻沒有販售口罩。

黨團函文中提到，目前監所內已出現有收容人因無法在監所內採買口罩，也沒有家屬可協助寄送，只能迫以最高市價十倍價差，透過其他物品交換（監所內無法直接金錢交易），向其他收容人購買，變相受大哥級受刑人箝制。

黨團認為，監所缺乏口罩，已嚴重影響囚情安定，也令人憂心，監所抗疫恐因口罩不足出現缺漏。

黨團人士指出，監所屬人群高度群聚空間，口罩消耗量應以一天一片為原則，因應三級警戒延長，為落實防疫，法務部應比照口罩實名制，增加收容人公發口罩數量，才能周全部署照顧司法保護對象，同時避免疫情破口產生。