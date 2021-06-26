前監委、法官高鳳仙 20日因病安息主懷

前監察委員、資深法官，也是防暴三法催生者高鳳仙不幸於20日因癌症安息主懷，享壽66歲，消息傳來，法界人士深表哀慟。家人將於七月初為他舉行安息禮拜，因疫情期間無法舉行公祭，家人不希望勞動親朋友好，也懇辭花籃奠儀。

立防暴三法保護婦幼

高鳳仙在台大法研所期間考取公費留學，1983年取得美國加州大學柏克萊分校法學碩士，曾任地院及高院法官。在1996年至2004年間，先後起草《家庭暴力防治法》、《性騷擾防治法》，與《性侵害犯罪防治法》等立法與修法、連續性暴力修法條文。2007年「台灣防暴聯盟」正式立案後，高鳳仙擔任創會理事長。對婦幼保護貢獻卓著。

高鳳仙在監委任內為婦幼發聲，也幫助反迫遷的民眾伸張正義，像忠貞新村能得以保存，雲滇餐飲董事長王根深說，全村的人都對她非常感謝。高鳳仙任內也積極從事白色恐怖等轉型正義的平反。

任監委彈劾性侵官員

「這世界有很多不公不義的事情，有時候不是公務員能夠一一幫助平反的。」高鳳仙曾調查2011年台南啟聰學校集體性侵案，該案共發現160多名被害人，彈劾了許多相關官員、校長、老師等，最近當紅的電影《無聲》就是據此改編。她也彈劾過很多涉性侵的官員、老師等，國教署曾請她演講性侵害防治。

她在兩屆監察委員卸任後，特別設立高理律師事務所，希望能成為實現公義的事務所。幫助有冤屈的當事人得到平反或補償。事務所於去年11月14日開幕時，她接受本報專訪時表示，從律師的角度可能更能幫民眾伸張正義，照亮法官或監委顧不到的角落。

成立高理律師事務所

開幕當天前司法院長賴浩敏、前監察院長張博雅、前監委古登美、吳豐山、楊美鈴、尹祚芊以及立委葉毓蘭等都出席盛會，期許有加。

高鳳仙篤信基督教，因而有著相當堅定的信仰與正義感，平日樂善好施，常捐助弱勢團體。

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