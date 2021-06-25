不只黃昭順！張顯耀也被爆打AZ疫苗 義大醫院這麼說

前立委黃昭順被爆料日前在義大大昌分院未依照名冊施打疫苗，有意參選民進黨左楠區議員初選的黃偵琳晚間又在臉書爆料，前立委張顯耀也同樣在義大醫院打AZ疫苗，質疑又是一樁特權疫苗案。義大醫院回應，張顯耀是院方協力廠商之一，需頻繁進出醫院，列為高風險非醫事人員類別施打疫苗。

高雄市衛生局表示，此事調查中，只要查到違規就罰。

黃偵琳指出，張顯耀5月28日到義大醫院燕巢總院施打AZ疫苗，難不成他也像黃昭順是具備藥師身分？張之前在臉書批評民進黨阻擋疫苗、中央購買不足，竟又偷偷去打疫苗，不該跟防疫人員及其他更需要的人搶疫苗，應該要去打中國疫苗而非AZ。

針對黃偵琳指控，張顯耀未接電話。義大醫院表示，張顯耀為醫院協力廠商之一，為協助醫院採購防疫物資和設備及疫苗等事宜，需頻繁進出醫院，亦屬密切接觸醫療人員，故列為醫療院所高風險非醫事人員類別施打疫苗。