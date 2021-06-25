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南非代表麥哲培月底將離任 外交部頒贈睦誼外交獎章

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部次長俞大㵢(右)今天頒贈「睦誼外交獎章」給將於30日離任的南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe）(左)。圖／外交部提供
外交部次長俞大㵢(右)今天頒贈「睦誼外交獎章」給將於30日離任的南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe）(左)。圖／外交部提供

外交部今天表示，外交部次長俞大㵢今天頒贈「睦誼外交獎章」給將於30日離任的南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe），以表彰麥哲培駐台期間對促進台灣與南非關係的貢獻及付出。

外交部表示，俞大㵢致詞時指出，雖因防疫相關規定，麥哲培在台灣的親友無法受邀前來觀禮，但盼藉由頒贈「睦誼外交獎章」代表我國政府及人民對麥哲培不遺餘力協助推動深化雙邊關係的感謝與肯定。

麥哲培表示，對離任前獲得這項殊榮表示感動及感謝，並強調他在台期間所感受到台灣人民的友善、熱情等美好回憶將珍藏心中。

外交部表示，麥哲培外交資歷豐富，曾派駐法國及辛巴威等國，自106年8月起擔任南非聯絡辦事處代表，駐台4年期間積極推動多項重要工作，包括促進兩國姊妹城市交流，如台北與普利托利亞（Pretoria）及約翰尼斯堡（Johannesburg）；高雄與德班（Durban）等，並積極參與我國各項經貿論壇活動，以及媒合兩國間高等教育機構合作及獎學金資源，深化兩國在經貿、文化及教育領域的合作。

外交部 南非

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