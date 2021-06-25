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捷克東南部遭龍捲風重創 目前無國人及僑胞受困或傷亡

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美聯社報導，捷克東南部遭受罕見龍捲風襲擊，救援單位今天表示，至少3人喪生，數百人受傷。法新社
美聯社報導，捷克東南部遭受罕見龍捲風襲擊，救援單位今天表示，至少3人喪生，數百人受傷。法新社

外交部今天表示，捷克東南部南摩拉維亞（South Moravia）與奧地利邊界地區當地時間24日傍晚發生時速超過300公里的龍捲風，造成嚴重災損及人員傷亡，相關搶救工作目前仍持續進行，根據代表處掌握的訊息，目前沒有國人、留學生及僑胞受困或傷亡。

外交部表示，我國政府對捷克遭受龍捲風襲擊帶來的生命與財產損失至為震驚，外交部長吳釗燮奉蔡英文總統指示，25日上午電話聯繫捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar），瞭解龍捲風的災情，同時代表我國政府及人民向捷方表達誠摯關懷與慰問。

外交部表示，今天下午吳釗燮也與捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）通話，強調如果捷方需要，我國願意就災區的復原重建提供所需協助。韋德齊對台灣真誠的支持及友誼十分感謝，並將把台灣的美意立刻轉知捷克政府的行政部門。

外交部也已指示駐捷克代表處向捷克政府各相關部門表達我國政府的關懷，未來將持續關心暸解災情及後續家園重建工作的進展，並依據捷克方面的需要，研議我國政府未來可以提供協助進行人道關懷的適當做法。

捷克 外交部 龍捲風

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