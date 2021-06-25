免疫橋接派進審訂EUA專家會議 鄭麗文：演少林足球？

高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查在即，卻傳出挺免疫橋接派早大舉進駐專家會議，訂出獨步全球的國產疫苗能以免疫橋接取得EUA標準。國民黨團書記長鄭麗文下午在臉書揶揄，相關場景不禁讓人聯想到經典電影「少林足球」。

鄭麗文表示，現在的情形，就有如電影「少林足球」中魔鬼隊總教練的一句經典台詞：「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」但蔡總統「妳不是魔鬼隊總教練」，疫苗審查委員聘任本就應當依法行政。

鄭麗文要求，食藥署應公開說明遴選審查委員聘任法令為何？並全面公開國產疫苗EUA專家會議記錄，絕不能容忍蔡政府打著「以國家安全標準處理」之名 行「黑箱放行國產疫苗」之實。

鄭麗文說，食藥署於5月28日召開決定國產疫苗EUA標準的關鍵會議，其中原本16位學者有8位遭到替換，另再補進4位衛福部相關人士，其中3人是來自前副總統陳建仁的國衛院系統，共通點就是都支持以「免疫橋接」取代三期試驗。

鄭麗文點名，新加入的審查委員鐘，中研院研究員林宜玲是臨床試驗做血清綜合性抗體的人員，已涉球員兼裁判；國衛院副院長司徒惠康，廠商要申請進國衛院做臨床試驗需經他審查，有明顯利害衝突問題。

鄭麗文表示，現在國際上已有好幾款保護力明確疫苗，各國也開始超前布署疫苗採購2.0，購買明、後年所需疫苗，甚至開始搶購最新、最有效對抗變種病毒的Novavax疫苗；而國外許多公司研發疫苗進度即便已做到第3期初期，但當美國宣布不再頒發EUA，他們也都因此轉而研究「變種病毒」，並調整疫苗成分。

鄭麗文呼籲，請蔡政府不要再一心只想著要讓國產疫苗走捷徑，不要再只念著國產疫苗股票漲跌，想想命在旦夕的可憐台灣人民，台灣必須立即爭取搶購美國Novavax疫苗，才能真正對抗威脅性更強大的變種病毒。