疫苗殘劑預約一團亂 王鴻薇：呼叫唐鳳！

中央流行疫情指揮中心上午宣布從今日起，施打單位每天最後一瓶殘劑可供尚未開放類別的接種對象施打。台北市議員王鴻薇批評，指揮中心一句話就開放施打，卻沒有做好相關配套，引發基層衛生單位和民眾一片混亂。蔡政府最引以為傲的天才政委唐鳳，趕快出面，建立公開的預約系統。

王鴻薇表示，指揮中心宣布殘劑可供18歲以上民眾施打，但要去哪裡預約？去哪裡打？都沒有詳細配套說明。今天早上起，民眾就開始打爆診所和醫院的電話詢問，但基層人員對相關規定也是一無所知，衛生局推給醫院，醫院又推給衛生局，簡直是一團亂。到了下午，台北市雖然公布了診所名單，但有民眾打電話去問，卻根本不接受殘劑預約登記。

王鴻薇質疑，指揮中心現在開放所有類別都可以預約施打殘劑，預約採取直接向診所登記，沒有公開透明的預約系統，是否等於讓疫苗成為不能說的公關品？

王鴻薇表示，殘劑施打沒有做好預約系統，根本就是玩假的，也呼籲蔡政府最引以為傲的天才政委唐鳳趕快出面，建立公開的預約系統，否則全台殘劑預約制度各玩各的，對民眾來說既混亂又不公平。