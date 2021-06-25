日本再贈100萬劑AZ 柯文哲：相信謝長廷很努力

日本外務大臣茂木敏充今天上午宣布，追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，預估將在七月上旬運送。台北市長柯文哲表示，要謝謝日本，也相信謝長廷大使在日本很努力。另外，捷運站務人員沒有列入擴大的第七類人員，柯說，「哪個人跟國家安全沒有關係？」有意見的都跟中央講。

柯文哲表示，相信謝長廷大使在日本很努力，這也表示台灣跟日本長期友善關係，對日本要說「謝謝」， 當年311大地震台灣是全世界裡，對日本捐款最多，才會在危機時互相幫忙，很正面看待，「我要表達感謝，還有感謝謝大使努力。」

至於，擴大的第七類施打對象有計程車司機、外送員等，卻沒有包含捷運站務人員，對此，柯文哲表示，其實每個人都應該注射疫苗，第七類是維持國家安全及社會機能正常運作者，「哪個人跟國家安全沒有關係？」這條是這樣，有意見的都跟中央講。