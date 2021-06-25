快訊

確診達30人！國軍桃園總醫院移出病患 降載醫療量能

睽違五年 台美貿易暨投資架構協定會談將於30日登場

日本再贈100萬劑AZ 柯文哲：相信謝長廷很努力

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
日本政府6月初贈送我國124萬劑AZ疫苗，今早宣布將再追加約100萬劑。本報資料照片
日本政府6月初贈送我國124萬劑AZ疫苗，今早宣布將再追加約100萬劑。本報資料照片

日本外務大臣茂木敏充今天上午宣布，追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，預估將在七月上旬運送。台北市長柯文哲表示，要謝謝日本，也相信謝長廷大使在日本很努力。另外，捷運站務人員沒有列入擴大的第七類人員，柯說，「哪個人跟國家安全沒有關係？」有意見的都跟中央講。

柯文哲表示，相信謝長廷大使在日本很努力，這也表示台灣跟日本長期友善關係，對日本要說「謝謝」， 當年311大地震台灣是全世界裡，對日本捐款最多，才會在危機時互相幫忙，很正面看待，「我要表達感謝，還有感謝謝大使努力。」

至於，擴大的第七類施打對象有計程車司機、外送員等，卻沒有包含捷運站務人員，對此，柯文哲表示，其實每個人都應該注射疫苗，第七類是維持國家安全及社會機能正常運作者，「哪個人跟國家安全沒有關係？」這條是這樣，有意見的都跟中央講。

日本 柯文哲 AZ疫苗 謝長廷

延伸閱讀

台北市居家隔離人數慢慢下降 柯文哲：但不要高興太早

說中央搞我就慢兩天打疫苗？柯文哲批：造謠、認知作戰

疫苗分配槓上中央？柯文哲痛批抹黑：好多人因為我才有飯吃

影／再批柯文哲疫苗說 林右昌：拿疫苗綁架民眾非常不恰當

相關新聞

睽違五年 台美TIFA會談將於30日登場

美國在台協會（AIT）今天宣布，第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於台北時間30日透過線上視訊會議方式召開...

日本再贈100萬劑AZ 柯：相信謝長廷很努力

日本外務大臣茂木敏充今天上午宣布，追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，預估將在七月上旬運送。台北市長柯文哲表示，要謝謝日本...

疫苗接種順序沒有科學、透明依據 殘劑施打如何避免「好心肝」重演？

指揮中心開放18歲以上民眾預約接種新冠疫苗殘劑，眾多診所電話立即被打爆。觀諸近日已有診所開放殘劑預約，72歲老翁想打被拒，但在他之後的一群年輕人卻可接種，只怕在接種順序被打破後，類似「好心肝」事件都將合理化。

地方和診所電話打爆 林右昌：民眾誤解預約就可打殘劑

針對中央防疫指揮中心今天說，各地施打站最後一對殘劑，可開放18歲以上非列冊的人施打。基隆市長林右昌今天表示，這樣的說法造...

顏寬恒發願3個月瘦10公斤 今公開體重宣布挑戰成功

台中市前立委顏寬恒3月底自爆體重是89.5公斤，為了能夠一直陪伴孫女，下定決心要在3個月內減重10公斤，若減肥失敗，就發...

說中央搞我就慢兩天打疫苗？柯文哲批：造謠、認知作戰

台北市長柯文哲針對中央配發85歲以上長者COVID-19疫苗是突襲，有媒體報導柯文哲昨天接受電台訪問時還說，「如果真的要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。