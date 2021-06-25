睽違五年 台美TIFA會談將於30日登場

高雄市自民間團體「Wecare高雄」發動罷韓以來，包括媒體及部分綠營支持者，都會收到一種不知來源的幽靈簡訊，這類簡訊在罷韓、罷捷期間密集出現，透過電信平台大量發送，內容是以類新聞標題附上特定人士臉書貼文連結，傳達罷韓或反罷捷立場。如今疫情期間，幽靈簡訊再現，不少是為陳其邁施政助攻，明明有免費LINE群組卻不用，讓藍營人士都不得不佩服綠營文宣操作很到位。

2021-06-25 18:05