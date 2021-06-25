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睽違五年 台美TIFA會談將於30日登場
美國在台協會（AIT）今天宣布，第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於台北時間30日透過線上視訊會議方式召開，AIT處長酈英傑與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）蕭美琴代表將為會議開場，美國貿易代表處及台灣行政院經貿談判辦公室將擔任首席顧問。
AIT表示，AIT及TECRO於1994年共同簽署TIFA協定，自此之後，TIFA協定為促進美台投資貿易共同利益的平台。台灣是美國第十大貿易夥伴，而美國則是台灣第二大貿易夥伴，2020年美台雙邊貨物貿易總額將近910億美元，累計雙邊外人直接投資超過470億美元。
AIT表示，期待透過TIFA協定程序，強化雙邊經濟體策略貿易及投資的夥伴關係。
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