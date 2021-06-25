地方和診所電話打爆，林右昌：民眾誤解預約就可打殘劑

針對中央防疫指揮中心今天說，各地施打站最後一對殘劑，可開放18歲以上非列冊的人施打。基隆市長林右昌今天表示，這樣的說法造成民眾的誤解，以為預約就可打到殘劑，實際上根本剩不多，導致地方政府和診所電話接到爆，將向中央反映。

林右昌說，先前CDC有提到，開放18歲以上非列冊的人施打，說實在，這會造成很大的誤解，就他了解，地方政府和診所電話接到爆，因為很多民眾誤以為殘劑很多，很容易就可以打到。在基隆施打不太會有殘劑，1瓶裡面最多剩3、4劑。