陳其邁：疫苗殘劑涉公平性 請再給他一天思考

中央流行疫情指揮中心今天公布疫苗殘劑開放民眾接種殘劑。市長陳其邁表示，疫苗殘劑涉及公平性，請大家再給他一天思考時間，明天會公布完整。另有關恩主公醫院醫護人員希望道歉一事，他態度堅定說，不論以公衛專業角度或防疫指揮官出發，「既然有疏漏就應該把漏洞趕快補齊」，高雄市有那邊需要指教，也會虛心接受。

陳其邁說，7月2日以後開放72歲以上長輩可到23醫療院所診所或大型接種站施打。懷孕婦女部分，可在6月26日、27日持轉診單去鳳山體育場或巨蛋施打。

針對中央開放殘劑預約部分，市長陳其邁指出，目前打75歲以上，還有一到五類特定風險人員，盡量運用殘劑到最完整，但是施打對象、疫苗愈來愈多，年齡層也往下降，隨之會有更多布點，他昨天說過新冠疫苗與流感疫苗不一樣，AZ可打到11劑、莫德納約14劑，若要開放涉及公平性，會找高雄縣市幾大公會、專責醫院想一個比較好的完整配套，明天會有仔細說明。

記者會上，記者提問，陳其邁曾對恩主公醫院住院病患延伸高雄數個家庭群聚感染一事大動肝火，恩主公醫護發信希望陳致歉。

陳其邁說，身為醫師，也了解醫護人員辛苦，但基於公衛專業出發，每一個疫調都會牽涉整個疫情傳播，所以疫調、匡列、隔離非常重要，務必讓社區傳播得到控制，這個少數個案跑到高雄，這種人（仁武家庭群聚指標個案）不多，但若沒有抓到，那在北部傳播帶來的風險如何？所以必須靠疫調來補強。

陳強調，既然有疏漏就應該把漏洞趕快補起來，這是公衛角度來看，另從市長角度來看，身為地方指揮官，相信每個首長都跟他一樣，希望把防疫工作做好，每個防疫缺口要補齊，「高雄市有那邊需要指教，我們也會虛心接受，這是市長責任」。

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