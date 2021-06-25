指揮中心指太多申購疫苗引困擾 侯友宜：台灣疫苗不夠
中央流行疫情指揮中心日前指出，民間採購疫苗以鴻海、台積電為主，太多企業申購恐引發困擾。新北市長侯友宜今在防疫記者會表示，台灣現在疫苗就是不夠，若有民間團體願意協助，就要主動幫忙，不要說困擾多、事情多，會造成疫苗接種速度更慢。
侯友宜表示，台灣疫苗不夠且疫苗接種選擇性很低，讓群體免疫大幅落後，民間團體願意協助政府購買疫苗，政府讓民眾安心安全、快速得到保護，就要主動協助這些熱心人士，有困難就幫忙。
疫情快報
▪【疫情專題】25日增76例本土、5人死亡 確診數中止連3升
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】雙北果菜市場廣篩15人PCR陽性 新北屠宰場見首例確診
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言