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中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記

指揮中心指太多申購疫苗引困擾 侯友宜：台灣疫苗不夠

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）表示，台灣現在疫苗就是不夠，若有民間團體願意協助，就要主動幫忙，不要說困擾多、事情多，會造成疫苗接種速度更慢。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜（中）表示，台灣現在疫苗就是不夠，若有民間團體願意協助，就要主動幫忙，不要說困擾多、事情多，會造成疫苗接種速度更慢。圖／新北新聞局提供

中央流行疫情指揮中心日前指出，民間採購疫苗以鴻海、台積電為主，太多企業申購恐引發困擾。新北市長侯友宜今在防疫記者會表示，台灣現在疫苗就是不夠，若有民間團體願意協助，就要主動幫忙，不要說困擾多、事情多，會造成疫苗接種速度更慢。

侯友宜表示，台灣疫苗不夠且疫苗接種選擇性很低，讓群體免疫大幅落後，民間團體願意協助政府購買疫苗，政府讓民眾安心安全、快速得到保護，就要主動協助這些熱心人士，有困難就幫忙。

新冠疫苗 侯友宜

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