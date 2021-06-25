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說中央搞我就慢兩天打疫苗？柯文哲批：造謠、認知作戰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

北市柯文哲針對中央配發85歲以上長者COVID-19疫苗是突襲，有媒體報導柯文哲昨天接受電台訪問時還說，「如果真的要搞我，（下次）下來我就慢兩天（施打）。」對此，柯文哲下午在防疫記者會中還原說法，並批評什麼叫抹黑、什麼叫斷章取義、什麼叫做認知作戰，就是這個例子。

柯文哲昨天在廣播受訪時指出觀察從疫苗抵台到發下來，預計需要七至十天時間，他也算過，只要三天時間，花博大型接種站就可以開設，北市府的計畫書都已經寫好了；柯說，「我本人非常節儉，不會浪費錢，若真的要搞我，就疫苗下來，慢兩天開始，還好，都可以應付。」

柯文哲說，他接受媒體人陳鳳馨的廣播專訪後，不管是媒體報導，晚上叩應節目的操作，坦白講，內心難過的成分大過無奈的成分。

他說，仔細聽過程都沒有問題，台北市要打疫苗，一天要打4萬劑，靠醫院、診所、健康中心就可以應付，但如果超過4萬，就要開啟大型注射場所，他意思是第一個選擇是花博，中央疫苗要撥多少下來就早一點講，好做準備，太突然下來，整個花博那種大型場所，就要慢兩天打。

柯文哲說，從頭聽到尾，不覺得有什麼問題，可是什麼叫抹黑，什麼叫章取義，什麼叫做認知作戰，就是這個例子，幫你塑造成這個人很壞心、跟中央鬥，中央如果怎樣，他就要拿台北市民利益當籌碼，甚至還拿這問題去指揮中心問陳時中，台灣怎麼變成這樣子？太令人難過了。

柯文哲說，知道他們也不會改，但看一看，好多人現在是因應他才有飯吃，才有工作做，不然那麼多在這媒體造謠做哏圖的怎麼辦，「只能這樣安慰自己」。

柯文哲 疫苗 北市

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