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中央開放殘劑施打 侯友宜：新北即日起開放233處候補登記
中央今開放18歲以上成人預約候補接種疫苗殘劑，需在同意書上註記是殘劑使用者，並上傳全國預防性接種系統。新北市長侯友宜表示，新北市即時起開放27家醫院、29區衛生所及177家合約診所進行候補登記，都是按照CDC指引來辦理。
至於登記資格，侯友宜指出，開放第1至10類公費，以及18歲以上接種對象。
侯友宜表示，中央規定殘劑候補登記，新北市開放了27家醫院、29區衛生所及177家合約診所進行候補登記，對象包含第1至10類公費接種對象，還有其他18歲以上接種對象，都是按照CDC指引來辦理。
針對長期居家臥床長者到宅接種疫苗，侯友宜表示，提出申請有200人，經過醫生評估可施打疫苗有92人，38人已由醫療院所及衛生所到宅接種，有需要還是可以申請向區公所登記詢問。
新北市開放27家醫院、29區衛生所及177家合約診所候補登記查詢處：https://vaccine.ntpc.gov.tw/info/#
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