中央提入境普篩 侯友宜：擔心Delta病毒株已在境內

屏東2名自秘魯返台的祖孫出現Delta病毒株，新北市長侯友宜今在記者會指出，中央公布入境者要全面普篩的指引，但在這指引之前，是不是有Delta病毒株已在台灣，中央應針對病毒分析，若在境內會出現看不見隱藏黑數，盼中央明確告知民眾。

侯友宜表示，他6月15日10天前就呼籲全面提升入境普篩，記得去年3月他就提醒中央「入境普篩」非常重要，沒有想到還是沒有落實，才造成這次嚴重的疫情挑戰。

侯表示，他看見中央對入境普篩的重視，也特別強調從重點高風險國家入境，要入住檢疫中心14天，期滿要核酸檢驗（PCR），這需要嚴格落實，才能找到入境者的變種病毒，才可阻絕於境外。

侯友宜說，中央訂出的指引，是專家討論的結果，樂見中央這10天快速回應入境普篩。但他比較擔心，在指引未公布之前，是不是有Delta病毒株在台灣，中央應該要分析並清楚告訴民眾，台灣是否有Delta病毒株。