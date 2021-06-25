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新北家禽合作社休市一天全面快篩 27日持陰性證明入場

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
市長侯友宜今天表示，新北家禽合作社今天下午全面快篩、按冊接種疫苗，今日起休市一天，27日起未持快篩陰性證明不得進場。圖／新北市新聞局提供
市長侯友宜今天表示，新北家禽合作社今天下午全面快篩、按冊接種疫苗，今日起休市一天，27日起未持快篩陰性證明不得進場。圖／新北市新聞局提供

位在泰山區的新北市家禽運銷合作社爆出有移工確診，市長侯友宜今天表示，新北家禽合作社今天下午全面快篩、按冊接種疫苗，今日起休市一天，27日起未持快篩陰性證明不得進場。

侯友宜表示，前兩天就有要求對新北家禽市場、肉品市場都要全面快篩，昨天新北禽有一名移工身體怪怪的，結果快篩確診，快速匡列接觸人員23人不得上工，今天早上去採檢快篩陽性5人送集中檢疫所，其餘居家隔離 ，還在等PCR結果出爐。

侯友宜表示，新北禽昨天晚上立即進行清消，今天再度實施全場跟宿舍清消，新北禽總計有500多人，今天下午員工都到三重聯合醫院全面快篩及施打疫苗，今日起休市一天，27日起未持快篩陰性證明不得進場。

侯友宜表示，新北批發市場全面快篩、按冊接種疫苗，都明定很清楚，像新北果菜市場安排在23日、新北家禽合作社是今天下午、樹林肉品市場明天上午、三重魚市場28日上午實施。

快篩 侯友宜

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