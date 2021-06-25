變種病毒株來襲洶洶 詹長權：可借鏡彰化高雄精準防疫

防疫挑戰一波接一波接踵而來，跨縣市間也為「疫調不落實誰該扛責」隔空交戰，台大公衛學院前院長詹長權今在臉書談「精準防疫的高雄模式」，他強調，全方位、跨縣市的疫調、匡列、隔離很重要，高雄、彰化精準防疫模式是控制這一波英國變種病毒株引發社區感染的有效模式，值得其他縣市參考。

每天下午3點高雄市疫情說明記者會，陳其邁經常「陳醫師」上身，天天強調病毒就像小火苗，若不即時圍堵，它將無孔不入亂竄，防疫就是要腳踏實地，疫調、匡列、隔離這些基本功格外重要，才能揪出隱形傳播鏈，若疫調工作沒落實，疫情容易出現破口，解封、恢復正常生活之日將遙遙無期。

高雄、新北市近日為恩主公醫院病患染疫案槓上，也演變成藍綠開戰，陳認為，新北市對疫調太輕忽，陸續造成5個家庭感染，且新北市未提供任何資料，還是高雄同仁上網查資料搜尋，才追出病毒傳播軌跡。藍營人士則反批陳其邁甩鍋，且恩主公醫院爆發院內感染時，新北市每天新增確診數都是數百例，要苛求疫調做到精準是太理想化思考。

詹長權稍早在臉書以「精準防疫的高雄模式」為題發表看法，詹說，「高雄模式」建立在公衛科學對傳染病流行傳播原理原則基礎上，精準防疫是以早期發現潛在個案迅速篩檢，根據風險擴大匡列接觸者進行隔離檢疫篩檢，運用核酸和抗體檢測發現確診個案和傳播時程，搭配公衛疫調人員即時追蹤確診著足跡，運用數位資訊科技輔助，建構確診者完整接觸史，從指標個案一層一層往外延伸來圈住傳播鏈上仍有傳染力的新個案。