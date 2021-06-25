影／再批柯文哲疫苗說 林右昌：拿疫苗綁架民眾非常不恰當

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會，針對媒體詢問台北市長柯文哲「你真的要搞我，可能明天疫苗下來，我就慢2天開始」的說法，林右昌再批說，怎麼可以拿疫苗來綁架民眾，非常不恰當。

還原柯文哲昨天受訪時說法，他指出觀察從疫苗抵台到發下來，預計需要七至十天時間，他也算過，只要三天時間，花博大型接種站就可以開設，北市府的計畫書都已經寫好了；柯說，「我本人非常節儉，不會浪費錢，若真的要搞我，就疫苗下來，慢兩天開始，還好，都可以應付。」

針對北農群聚爭議，媒體詢問，北市副市長黃珊珊昨天反嗆基隆市長林右昌，說北農2例確診，基隆疫調完只上傳給中央、沒通報北市，柯文哲也說林右昌沒搞清楚狀況，請問市長林右昌同意這樣的說法嗎？

媒體還提問，台北市長柯文哲面對開打爭議槓上中央，曾在廣播節目指出，希望中央疫苗再宣布配送疫苗前可給3日準備時間，「你真的要搞我，可能明天疫苗下來，我就慢2天開始」。

林右昌回覆說，針對北農問題，昨天代理發言人已回答，他不再說明。但對柯文哲有關疫苗的說法，他則出言批評，這種說法不只不恰當，而是非常不恰當，怎麼可以拿疫苗來綁架民眾，這個道理非常的清楚。