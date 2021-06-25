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莫德納下周配發！盧秀燕籲中央：提早告知數量以利規劃

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
北農疫情全國持續都關注，盧秀燕說，台中七大批發市場已完成全面快篩2124人，全數都是陰性。圖／取自網路
北農疫情全國持續都關注，盧秀燕說，台中七大批發市場已完成全面快篩2124人，全數都是陰性。圖／取自網路

台中市長盧秀燕今天在疫情指揮記者會上表示，大家都關心美國送250萬劑給台灣，何時會配發到台中？哪些人符合施打資格？在哪裡打？這批疫苗預計6月30日下周三晚上配發，7月1日周四陸續抵達各縣市，因為這批疫苗，中央在6月21日制訂新的優先施打類別，台中市政府會依照此規劃造冊，希望提早告知配發數量，才會儘速公布施打規劃。

盧秀燕表示，這2天台中市的快打站疫苗施打11324人，昨天有9968人比較多，今天僅開9個快打站1356人，台中疫情指揮中心討論，下周莫德納要來了，也許是今天緩打的重要考慮，會繼續統計還有多少AZ疫苗，下周莫德納來了之後，讓民眾選廠牌，分流規劃，結存劑量也會搭配新分配的疫苗，也有人也要施打第二劑AZ疫苗，會做周延規劃。

北農疫情全國持續都關注，盧秀燕說，台中七大批發市場已完成全面快篩2124人，全數都是陰性，顯示台中市七大上游批發市場，都是安全狀態，但市府不會掉以輕心，會持續清消工作，直到中央同意讓七大批發市場都能施打疫苗，這代表第一線批發商、流動人員防疫做的不錯。

台中市長盧秀燕今天在疫情指揮記者會上表示，美國送250萬劑給台灣，這批疫苗預計6月30日下周三晚上配發，7月1日周四陸續抵達各縣市，會根據中央在6月21日制訂新的優先施打順序。圖／取自網路
台中市長盧秀燕今天在疫情指揮記者會上表示，美國送250萬劑給台灣，這批疫苗預計6月30日下周三晚上配發，7月1日周四陸續抵達各縣市，會根據中央在6月21日制訂新的優先施打順序。圖／取自網路

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