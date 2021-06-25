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新竹縣25日增4確診 3例桃園804醫院、1例竹東長照機構

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣府疫情說明記者會25日新增4例確診，並有1例施打疫苗後死亡通報。圖／縣府提供
縣府疫情說明記者會25日新增4例確診，並有1例施打疫苗後死亡通報。圖／縣府提供

新竹縣今天（25日）新增4例確診個案，其中3例與國軍桃園總醫院群聚感染事件相關，1例為竹東B長照機構住民，共匡列9名接觸者，其中1人居家隔離、8人自主健康管理；衛生局表示，除了新增4例確診，還接獲1例施打疫苗後死亡通報，目前仍在調查釐清中。

新竹縣新增4例確診，案號分別為14534、14535、14566及14567；其中案14567為居住在關西鎮的80多歲男性，因為會定期前往桃園龍潭的國軍桃園總醫院（804醫院），而受到院內群聚感染事件被感染，昨天PCR陽性確診已收治隔離。

另外案14534及14535為父子，與日前確診的案14065是一家3口，其中案14535為案14065的兒子不到1歲，案14534則是40多歲的丈夫，目前一家人都收治隔離觀察，根據疫調應與案14065日前曾接觸國軍桃園總醫院的確診者而發生延伸的家庭群聚感染。

另外竹東的B長照機構也再新增1例確診，為案14566，為70多歲女性住民，經採檢後第4次PCR採檢才陽性確診；目前B長照機構已累積30人確診，其中2人死亡。

縣府也公布確診者足跡，包含竹東鎮長春路三段清心福全料店、竹東北興路一段慧芯素食店、湖口鄉中山路一段全聯福利中心、湖口鄉中和街福洲包子饅頭、湖口鄉中山路二段欣融素食店、湖口鄉中興街統一超商等6處地點。

國軍 長照 新竹

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