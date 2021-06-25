美國務院IVLP七月登場 議員李明賢以台灣代表身分參加

近年台美關係大躍進，就在美方捐贈250萬劑莫德納疫苗運抵台灣之劑，由美國國務院舉辦的2021年「美國領袖人才參訪計畫（IVLP）」即將於7月12日正式展開，持續深化台美交流。台北市議員李明賢也將以台灣代表身分，參與為期三周的參訪交流計畫，並將與各國領袖與政治精英分享台灣經驗。

李明賢表示，能夠參與IVLP計畫與美方以及各國政治領袖菁英交流，這是拓展國際外交的一環，他也將與美方以及各國代表分享台灣經驗，特別是城市治理部分，包括台北市推動各項防貪腐、落實公開透明的具體行政措施。

他說，也感謝在疫情期間，IVLP計畫能夠持續推動並深化台美交流，特別是美方捐贈台灣250萬劑疫苗，他也在第一時間在AIT臉書表達由衷感謝之意。

「美國領袖人才參訪計畫」是由美國國務院主導的長期計劃。IVLP計畫於1940年成立以來，邀請無數全球新興和卓越領袖到美國短期參訪，藉由豐富的交流活動，建立國際人才與美國以及各國人才彼此之間的連結。

截至今目前為止，共有500多名現任或前任國家元首曾參與過本計畫，包括前日本首相菅直人、鳩山由紀夫、前英國首相布萊爾、布朗，以及前總統馬英九和陳水扁都是IVLP國際領袖訪問學人；現任總統府李大維則是榮登美國國務院全球領袖人才參訪計畫（IVLP）80週年慶活動「80張領袖臉孔」的台灣代表。

今年「美國領袖人才參訪計畫（IVLP）」主題是「政府公開透明與責任」，從7月12日開始為期三周，但受到新冠疫情影響，今年改為線上參訪，期間包括與華府、辛辛那提、俄亥俄州、查爾斯頓(南卡羅來納州)等地官員、學者、媒體透過視訊會議針對此一議題交流對話。