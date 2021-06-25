美國佛州濱海大樓倒塌 外交部：目前無國人或僑胞遇難

美國佛羅里達州邁阿密海灘附近一棟濱海大樓24日發生坍塌，目前已知一人死亡、多人失聯，外交部今天表示，目前沒有我國人或僑胞受困或遇難，將持續關注事件發展，了解有無需要我國政府協助之處。

外交部表示，對意外造成的傷亡表達由衷慰問，並已立即請駐邁阿密辦事處向當地政府及搜救團隊轉達我方關懷之意，另外也對友邦巴拉圭第一夫人家族成員在失聯名單上表達誠摯關心，駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間先透過巴拉圭總統府大禮官表達我國政府的問候，並為家屬祈禱。

外交部表示，事件發生後，駐邁阿密辦事處也在第一時間聯繫佛羅里達州邁戴郡警政單位確認，目前並無我國人或僑胞受困或遇難。外交部會持續關注事件發展，瞭解有無需要我國政府協助之處。