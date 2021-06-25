疫情衝擊828公投 趙少康：民進黨應會續辦讓公投黃掉
本土新冠疫情延燒，7月2日將決定8月28日4項公投是否如期投票。中廣董事長趙少康今分析，目前看起來4公投民進黨3個會輸，1個打平，民進黨就希望去投的人少，怕人夠，要讓公投案黃掉，所以不希望延辦，但會要求加強防疫。
趙少康說，目前傳言中秋節之後才解封，8月28日如期辦公投，因投票率勢必降低，4個公投都可能不通過，否則愈拖愈接近明年選舉，最後輿論要求與明年地方九合一選舉併選，民進黨政府會更有壓力。
趙少康表示，就他所知，民進黨政府還沒有最後拍板是否讓8月28日如期投公投票，但他提醒，今天因為疫情原因，就連市場都要分流，若同樣標準下公投卻就讓他投，民進黨政府也會有壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言