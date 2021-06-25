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疫情衝擊828公投 趙少康：民進黨應會續辦讓公投黃掉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

本土新冠疫情延燒，7月2日將決定8月28日4項公投是否如期投票。中廣董事長趙少康今分析，目前看起來4公投民進黨3個會輸，1個打平，民進黨就希望去投的人少，怕人夠，要讓公投案黃掉，所以不希望延辦，但會要求加強防疫。

趙少康說，目前傳言中秋節之後才解封，8月28日如期辦公投，因投票率勢必降低，4個公投都可能不通過，否則愈拖愈接近明年選舉，最後輿論要求與明年地方九合一選舉併選，民進黨政府會更有壓力。

趙少康表示，就他所知，民進黨政府還沒有最後拍板是否讓8月28日如期投公投票，但他提醒，今天因為疫情原因，就連市場都要分流，若同樣標準下公投卻就讓他投，民進黨政府也會有壓力。

公投 民進黨 投票率 趙少康

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