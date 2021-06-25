疫情衝擊828公投　趙少康：民進黨應會續辦讓公投黃掉

根據台灣民意基金會最新民調數據，蔡英文總統聲望調查中，有43.2%民眾表示贊同，滑落至近23個月以來新低點；不贊同的民眾也來到44.5%，比贊同者多出1.3個百分點，民意支持度出現重大翻轉。然而資深媒體人黃暐瀚語出驚人，看出蔡政府其實已布局相關作為，隨時很有可能翻轉民調，接下來的選戰未必會輸。

2021-06-25 11:15