影／「敢不敢嗆范雲3+11？」館長轟周玉蔻：超級大綠蛆

民進黨立委高嘉瑜捲入關說疫苗風波，資深媒體人周玉蔻在臉書以「機關算盡、謊言連連」痛批高嘉瑜，更要求高嘉瑜辭立委退出政壇。因有網友留言提到網紅「館長」陳之漢「這時好安靜」，周玉蔻也回應「不必期待」，館長不滿「躺著也中槍」，23日在直播中怒轟周玉蔻是「超級大綠蛆」，直指她就是「民進黨打手」、「不敢得罪自己的派系」，還質問周玉蔻「妳敢不敢嗆范雲？」

「館長」陳之漢表示，自己早在2018年就曾經跟周玉蔻戰過，周玉蔻在2018時沒什麼流量，她是「超級大綠蛆」，他也狠酸，周玉蔻因為不紅了，只好回歸黨意，他還直指「周玉蔻就是民進黨打手！」還懷疑她是不是新潮流的？

館長說，「當我們蔻蔻姐在罵一個人的時候，就代表那個人做對了。她敢譙高嘉瑜，就表示高嘉瑜有什麼事情做對了」。他也質問周玉蔻，「敢不敢嗆范雲？是在嘴三小？」館長說，范雲是酬庸的不分區立委，她介入機組員「3+11」是更嚴重的事，為何周玉蔻不罵范雲，反而跑去嗆一位民選立委，「妳那麼公平，妳嗆一下范雲，叫她馬上辭去立委、退出政壇，妳敢嗎？妳敢不敢？」

館長痛批周玉蔻不敢嗆范雲，是「因為自己派系不敢得罪」，他也喊話周玉蔻「不要出來搞笑了，好不好？好好巴著妳的老闆，好不好？嗯哼？」