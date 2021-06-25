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綠營猛攻雙北 民眾黨籲蔡英文約束底下的人

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿。圖／民眾黨團提供
民眾黨立委張其祿。圖／民眾黨團提供

近日綠營縣市首長及民代不斷批評雙北市防疫政策，立法院民眾黨團總召邱臣遠今表示，雖蔡英文總統在臉書說防疫不分黨派、同島一命、中央地方一條心，但綠營仍持續進行政治攻擊，「呼籲蔡總統約束底下的綠營縣市首長、民代、親綠媒體，疫情間最不需要就是恐慌跟政治攻擊，要約束自己的行為」。

邱臣遠也指出，基隆市長林右昌近日因北農事件以「睜眼說瞎話」的情緒語言攻擊台北市，雖政黨間的競爭、攻擊難免，但疫情之下應該秉持理性務實態度，跨縣市疫調部分連衛福部長陳時中都承認確實有問題，「面對問題、解決問題才是根本之道，而不是政治攻擊」。

民眾黨立委張其祿也表示，國內政治疫情不亞於新冠肺炎疫情，每天甩鍋甩來甩去，問題都不能解決，民眾關切的只有何時能打好打滿疫苗，以及如何把紓困做到位。

立法院民眾黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供
立法院民眾黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供

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