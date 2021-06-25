聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠營猛攻雙北 民眾黨籲蔡英文約束底下的人
近日綠營縣市首長及民代不斷批評雙北市防疫政策，立法院民眾黨團總召邱臣遠今表示，雖蔡英文總統在臉書說防疫不分黨派、同島一命、中央地方一條心，但綠營仍持續進行政治攻擊，「呼籲蔡總統約束底下的綠營縣市首長、民代、親綠媒體，疫情間最不需要就是恐慌跟政治攻擊，要約束自己的行為」。
邱臣遠也指出，基隆市長林右昌近日因北農事件以「睜眼說瞎話」的情緒語言攻擊台北市，雖政黨間的競爭、攻擊難免，但疫情之下應該秉持理性務實態度，跨縣市疫調部分連衛福部長陳時中都承認確實有問題，「面對問題、解決問題才是根本之道，而不是政治攻擊」。
民眾黨立委張其祿也表示，國內政治疫情不亞於新冠肺炎疫情，每天甩鍋甩來甩去，問題都不能解決，民眾關切的只有何時能打好打滿疫苗，以及如何把紓困做到位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言