美國佛州大樓倒塌 蔡英文表達慰問

美國佛州靠近邁阿密海灘的一棟濱海公寓高樓今晨部分坍塌,造成至少1人死亡、99人失聯,救援行動持續中。蔡英文總統今天表示,要表達來自台灣的關心和慰問,很遺憾聽到這個消息,希望搜救的工作一切順利。

蔡英文總統今天在總統府內,頒授即將卸任的美國在台協會(AIT)處長酈英傑「大綬景星勳章」。蔡英文致詞時首先表示,要對美國佛州高樓倒塌事件表達關心慰問。

蔡總統近期對美方表達的致哀慰問,還包括了日前美國總統拜登愛犬過世時,蔡英文也在拜登該片貼文底下留言,「From one animal lover to another,I'm so sorry for your loss.(同為動物愛好者,為你所失去所愛感到難過)」。