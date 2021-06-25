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美國佛州大樓倒塌 蔡英文表達慰問
美國佛州靠近邁阿密海灘的一棟濱海公寓高樓今晨部分坍塌，造成至少1人死亡、99人失聯，救援行動持續中。蔡英文總統今天表示，要表達來自台灣的關心和慰問，很遺憾聽到這個消息，希望搜救的工作一切順利。
蔡英文總統今天在總統府內，頒授即將卸任的美國在台協會（AIT）處長酈英傑「大綬景星勳章」。蔡英文致詞時首先表示，要對美國佛州高樓倒塌事件表達關心慰問。
蔡總統近期對美方表達的致哀慰問，還包括了日前美國總統拜登愛犬過世時，蔡英文也在拜登該片貼文底下留言，「From one animal lover to another,I'm so sorry for your loss.（同為動物愛好者，為你所失去所愛感到難過）」。
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