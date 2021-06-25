比利時短期免簽重新開放 台灣人不須陰性證明即可入境
比利時台北辦事處今天表示，台灣不再被比利時列為紅色區域，所有從台灣前往比利時的旅客不再需要「必要理由」就能入境，也就是短期免簽優惠重新開放。
歐盟理事會於18日發布新聞稿，建議將包括我國在內的8個國家及地區納入可入境歐盟及申根區從事「非必要旅行」（non-essential travel）的第三國安全名單，依據歐盟理事會新聞稿，自即日起，歐盟會員國應逐步解除名單所列國家的合法居民入境歐盟及冰島、挪威、列支敦士登及瑞士等申根國家的旅遊限制。
比利時台北辦事處在臉書上表示，21日起台灣不再被列入高危險／紅色區域了，所有從台灣前往比利時的旅客不再需要「必要理由」即可入境比利時，也就是台灣短期免簽優惠重新開放。
辦事處表示，只要台灣維持現狀被列入橘色或是綠色區域，旅客不需要持有PCR陰性檢測即可入境比利時，目前前往比利時僅需要在入境前48小時內填寫旅客追蹤表 Passenger Locator Form （PLF）即可。
辦事處表示，目前入境者若在入境前的14天內，曾經於紅色區域停留超過一天的時間，入境比利時之後就需要做檢測也需要遵守隔離規定；從台灣出發的旅客於7月5日後入境比利時就不需要被隔離、不需PCR檢測，但若是有去其他被列入紅色區域地區的話，就需要自行計算。
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