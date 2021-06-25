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免疫橋接派進駐審訂EUA專家會議 江啟臣：傷高端公信力

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自江啟臣臉書
圖／截自江啟臣臉書

高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查在即，傳出訂國產疫苗EUA標準前，挺免疫橋接派大舉進駐專家會議，才訂出獨步全球以免疫橋接取得標準。國民黨主席江啟臣上午批，蔡政府做法不是支持高端，而是用粗暴審查毀掉高端科學公信力。

江啟臣在臉書貼文表示，蔡英文總統說疫苗是科學不是政治，但衛福部刻意更換EUA審查委員，換上自己想要的審查委員當舉手部隊背書審查標準，讓審查名存實亡，這樣還是科學？若高端以這樣的標準通過審查，必定無人敢打。

江啟臣要求，衛福部公開審查委員名單與過程，提供更換委員相關公文，對有利益迴避問題的留任審查委員進行資格檢討，後續也要公開EUA審查，畢竟疫苗最後是要打在人身上，是拿來救人的，而不是拿人命救疫苗。

江啟臣表示，高端疫苗應按三期試驗正常程序研發成功，若政府膽敢黑箱放水粗暴通過，圖利護航私人企業逾越界線，國民黨必將採取法律行動，對違法官員進行告發；未來若造成疫情失控及人民健康傷害，也須負起完全的政治責任。

江啟臣指出，食藥署5月28日召開決定高端疫苗EUA標準關鍵會議，原16位學者專家竟有8人遭替換，另補進4位衛福部人馬，其中居然有3人來自公開為免疫橋接背書的前副總統陳建仁相關的國衛系統，擺明準備放水護航。

江啟臣說，8位遭替換審查委員，都是具深厚專業背景的知名醫師或專家，對高端疫苗EUA審核有重要話語權。

江啟臣指出，留任8委員中有6名曾在會議中表態同意或傾向同意免疫橋接提案，也有參與臨床試驗和國衛院背景人士，有嚴重利益迴避問題，讓留任委員之一的中研院院士陳培哲5月28日會議後請辭專家會議委員，可見審查過程有多黑暗。

江啟臣批評，民進黨政府黑箱作業，護航未經三期臨床實驗，證明具有防護力疫苗，根本將全台灣作為三期臨床的人體實驗場；更不用說疫苗將來還要與國際接軌，若想要疫苗外交，就一定要得到國際認證，否則將影響台灣國際疫苗形象。

江啟臣也質疑，衛福部國產疫苗EUA審查標準中，為何國產疫苗是要與差異性較大、保護力較低的AZ進行免疫橋接，而不是與采同樣技術、高保護力的Novavax免疫橋接？民進黨主導的審查，根本只有層峰意志，全無審查的公正客觀，淪為射箭再畫靶的醜陋過場，比起專制國家的審查鬧劇有過之而無不及。

高端疫苗 江啟臣 衛福部

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