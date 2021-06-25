酈英傑卸任前授勳 蔡英文：感謝讓台美關係突飛猛進
美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將卸任，蔡英文總統今天在統統府內頒授酈英傑「大綬景星勳章」。蔡英文致詞時表示，感謝酈英傑任內，讓台美關係突飛猛進，酈英傑不僅活躍於外交圈，更深入台灣民間，到台南騎腳踏車被拍下的照片令人印象深刻，相信台灣人都感受酈英傑的真誠性格，歡迎未來隨時回來台灣見老朋友。
蔡英文表示，兩周前自己才和酈英傑一起與3位訪台的美國參議員見面，一起宣布美國捐贈台灣75萬劑疫苗的好消息；之後經過酈英傑跟許多人的努力，上周運抵台灣的疫苗達到3倍之多。蔡英文也幽默地說，相信當天酈英傑一定為達成任務而喜悅，只是表情幾乎被太陽眼鏡和口罩給遮住了。
蔡英文說，酈英傑是台灣的老朋友，除了三度以外交官身分派任台灣，更早在40多年前就來台灣宣教，非常理解台灣社會對台美關係的重視與期待。酈英傑就任時，曾提出「4個增進」，包括增進台美安全合作、增進台美經濟商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進台美人民關係等，其任內不只成功達成目標，還讓台美關係突飛猛進，從台美事務委員會更名、美國務院大幅放寬對台交往準則、對台軍售常態化、提高訪台官員層級，都讓國人感受到台美關係的顯著進展。
蔡英文指出，酈英傑在台灣很受歡迎，不只因外交上努力，也因為台灣人都感受到其真誠坦率性格。酈英傑跟當年來台宣教時一樣，經常騎腳踏車在台灣大街小巷穿梭，這二年更在社群媒體活躍，AIT臉書也更活潑，讓很多台灣人注意到AIT提升台美關係的成果。
蔡英文說，要代表台灣人民表達對酈英傑卸任的不捨，也邀情酈英傑和夫人未來隨時回到台灣，看看老朋友，也可以吃碗喜歡的芒果冰。
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