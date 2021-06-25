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卸任前授勳張忠謀出席 酈英傑：台積電扮關鍵角色

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天頒授美國在台協會處長酈英傑「大綬景星勳章」。圖／取自總統府直播
蔡英文總統今天頒授美國在台協會處長酈英傑「大綬景星勳章」。圖／取自總統府直播

美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將卸任，蔡英文總統今天在統統府內頒授酈英傑「大綬景星勳章」，台積電創辦人張忠謀也出席典禮。酈英傑致詞時表示，自己所提出的「四個增進」，在這段時間內都取得了真進展；其中增進美台經濟與商業關係部分，台積電更是扮演關鍵角色。

酈英傑指出，經濟與商業合作方面，看到美台貿易與投資往來都有大幅躍升，最受矚目的例子，就是台積電承諾將斥資120億美元、在亞利桑那州設立尖端半導體晶圓廠；這項投資案凸顯了台灣在全球高科技供應鏈中、尤其是在半導體領域裡，扮演的關鍵角色。

酈英傑說，美台雙方也啟動了「美台經濟繁榮夥伴對話」此項重要的新對話機制，並且作為彼此可信任的夥伴，加倍努力打造更加安全且具備韌性的供應鏈；此外也很高興美台「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談不久後即將展開復談。

酈英傑 台積電

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