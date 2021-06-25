卸任前授勳 酈英傑：台美關係四大目標都獲「真進展」

美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將卸任，蔡英文總統今天在統統府內頒授酈英傑「大綬景星勳章」。酈英傑致詞時表示，剛剛接任AIT處長一職時提出四個增進，包括增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民的關係等，很高興在任期內，每項領域都取得了「真進展」。

酈英傑說，過去幾周發生的幾件事，將會成為自己在擔任美國在台協會處長任內最彌足珍貴的回憶，不論是「C-17全球霸王」運輸機載著達三位參議員前來台灣、宣布美國將捐贈台灣75萬劑莫德納疫苗的畫面，或是上周日一箱箱印有美國國旗的貨箱，載運著數量是原本承諾的三倍之多的250萬劑疫苗，從飛機上卸下的景象，都畢生難忘；很多人用「及時雨」來形容這批疫苗，但這其實更直接證明美國與台灣是彼此的「真朋友」，會在有難時互相幫助。

酈英傑指出，在安全合作方面，美國根據「台灣關係法」，支持台灣維持自我防衛能力，並據此已通知國會價值近170億美元的對台軍售，同時也已正式將「六項保證」解密；另外也大大擴展雙方合作，將範圍延伸到非傳統安全挑戰的領域，如人道援助與災害防救以及資安等方面。另一項特別值得關注的非傳統安全合作，則是也簽署了美台「海巡合作備忘錄」。

酈英傑表示，過去這一年裡，看到理念相近的夥伴紛紛突破過往勇於發聲，公開支持台灣在應對全球挑戰上扮演更積極的角色，無論是在七國集團（G7）峰會、美歐峰會、美日峰會，還是其他近期的高階會議，都能看到各界對台灣的支持；這樣的支持，也可說是在美台具代表性的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的基礎上，透過共同努力向世界展現台灣的經驗與長才，才取得的成果。

酈英傑說，隨著日本以正式夥伴的身分加入GCTF，美國國會也對此計畫編列特別經費，預期GCTF這項重要的多邊區域倡議將持續擴大茁壯；另外，2019年成立的美台「印太區域民主治理諮商」機制，也得以彰顯美台共享的民主價值，並凸顯台灣可作為本區域和全球的民主典範。

酈英傑指出，美台在文化、科學、環境和教育等廣泛領域也看到長足的進步，最近簽署的「科技合作備忘錄」就是一個例證，去年也推出了「台美教育倡議」，透過拓展美台之間的學術與教學交流，力求達成兩項重要目標，幫助美國滿足其對於中文語言教育的需求，同時也幫助台灣達成在2030年之前實現雙語化的目標。

酈英傑表示，期待即使離任之後，也能持續為增進美台關係貢獻一己之力，讓這段重要的夥伴關係更上一層樓，「雖然我就要離開台灣了，但是台灣永遠不會離開我」。