【專家之眼】縣市相互卸責 只有蔡總統是「甩鍋高手」

最近，一方面新冠病毒還在台灣肆虐，一方面蔡英文政府又宣布三級警戒繼續延長至7月12日，各縣市開始相互卸責，高雄市長陳其邁說新北市長侯友宜未做好防疫工作，台北市長柯文哲批評基隆市長林右昌防疫不力。但是，真正的「甩鍋高手」卻躲在總統府內偷笑。

台灣各縣市長相互卸責，既不能找到防疫缺口，也無助於緩解疫情，只會治絲益棼，讓問題更為複雜。

蔡英文總統11日首次為疫情擴散道歉，但沒有人知道她為何道歉，也不曉得她承認那些錯誤，更沒聽到她要針對疫情做什麼改革。行禮如儀裝模作樣説聲「道歉」之後，就一切歸於平靜。

2周之後，由於她的「道歉」沒有重點，因此也幾乎沒什麼人記得有這麽回事。果然是有「甩鍋高手」的大家風範，即使「道歉」也要輕描淡寫、避重救輕，才能做到「船過水無痕」的境界。最後連「鍋子」都甩得無影無蹤。

蔡英文今天成為「甩鍋高手」，可說得來不易，沒有三、四十年火候是不可能練成這種神功的。首先，她必須將自己變成一個對人民沒有感情的政治人物。因為關心則亂，一亂就會影響到既定目標的達成。研發國產高端疫苗既然是她的既定政策，則ㄧ切路障都必須排除。不但鴻海的郭台銘不可以採購上海復星的輝瑞疫苗，而且台積電的張忠謀與劉德音也不能買，否則就壞了她的大計。

其次 ，身為「甩鍋高手」，她必須心狠到不顧人民健康，甚至人民的死活。只有這樣，她才能做到不為人民健康著想採購大量優質疫苗。

日本首相菅義偉，南韓總統文在寅、以色列總理納坦雅胡的國家都有研發國產疫苗的能力與財力，但他們都認為人命關天，而決定先向歐美採購足夠的優質疫苗供人民選擇。

不過，蔡英文卻決定「摳門」到底，不是用最低價向南韓購買高麗棒子棄而不用的AZ疫苗，就是向日本、美國乞討疫苗。

現在蔡政府手中總共只有400萬劑左右的疫苗，包括日本捐贈的124萬劑AZ疫苗、美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，以及向南韓購買尚未用完的AZ疫苗。

台灣有2300萬人民，每人注射兩劑，至少要4600萬劑才夠。

以蔡英文如此「摳門」的性格，恐怕沒有多少人會相信她會採購足夠的疫苗供國人施打。

最後，作為「甩鍋高手」，蔡英文還有ㄧ項別人萬萬不能及的本事。那就是什麼肉麻話她都能説得出口，什麼保證她都能打包票。她可以説出「工人是我心頭上最軟的一塊肉」、「我是國軍最大的靠山」這種肉麻當有趣的話，但只有在她同意美國政府開放萊豬進口時才會想到工人和軍人。

她曾多次保證台灣不會缺電，也曾保證台灣不會缺疫苗。當台灣真的缺電時，她就會「道歉」了事。當台灣再度爆發疫苗荒時，台灣人民恐怕別無選擇而被迫注射高端疫苗。這次她總算做到了她的「保證」而非「甩鍋」！