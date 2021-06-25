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嚴防變種病毒 朱立倫：與其護航高端不如發展二代疫苗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

高端疫苗審查緊急使用授權（EUA）在即，卻傳出訂國產疫苗EUA前，挺免疫橋接派大舉進駐專家會議，終訂出獨步全球，能以免疫橋接取得EUA標準，遭質疑護航高端。國民黨前主席朱立倫今表示，與其護航高端，不如發展「二代疫苗」。

朱立倫表示，因應全球變種病毒肆虐，無論BNT、AZ或與台灣同採蛋白質次單位技術Novavax都已針對變種病毒保護力進行測試，努力發展二代疫苗，蔡政府與其強力護航高端，不如要求高端及聯亞針對新變種病毒作三期實驗，按照國際科學的標準直接發展「二代疫苗」，國産疫苗才能走出台灣成為國際認可的疫苗。

朱立倫說，蔡英文總統5月宣示「國產疫苗預計7月底供應第一波」，食藥署審查高端EUA前換掉一半的審查委員，政府決心護航高端，國人都看在眼裡。

朱立倫表示，支持國產疫苗，但須是安全且有效的疫苗，目前高端只完成第二期試驗，第三期試驗尚未開始，是否有效？須等確認保護力的第三期試驗結果才能得知。

高端疫苗 朱立倫 變種病毒

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