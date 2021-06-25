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蔡英文總統民調現死亡交叉 黃暐瀚看端倪：綠2022未必會輸

聯合新聞網 / 綜合報導
蔡英文總統。報系資料照
蔡英文總統。報系資料照

根據台灣民意基金會最新民調數據蔡英文總統聲望調查中，有43.2%民眾表示贊同，滑落至近23個月以來新低點；不贊同的民眾也來到44.5%，比贊同者多出1.3個百分點，民意支持度出現重大翻轉。然而資深媒體人黃暐瀚語出驚人，看出蔡政府其實已布局相關作為，隨時很有可能翻轉民調，接下來的選戰未必會輸。

日本送台灣的124萬劑AZ疫苗，台灣自6月15日開始施打，不過之後數日出現多起疑似接種後身亡的案例。黃暐瀚上《關鍵時刻》指出，蔡總統此時明白不該擋各家國際大廠疫苗，否則可能引發民進黨政權崩盤的效應。雖然蔡總統已經沒有連任壓力，但「清德跟文燦都不用選了」。

黃暐瀚回顧2019年當時蔡英文和賴清德黨內初選的狀況，直言「其實蔡總統他很厲害」，有辦法成功逆轉勝。他也點出雖然現在看起來民調已經死亡交叉，但若開放國際大廠疫苗，不但可能翻轉民調，黃暐瀚還大膽預測「他2022、2023(應為2024)未必會選輸」。

至於國產疫苗爭議，黃暐瀚分析蔡政府當前做法，看起來是讓台灣人打國際大廠，國產疫苗則轉為拚外銷。如此一來人民不用被迫打國產疫苗，也能成功解決國產疫苗這塊「燙手山芋」。黃暐瀚形容「攻守換位、陣型轉變」，指蔡總統正走在一個逆轉勝的道路，力拚翻轉現在弱勢的民調。

圖擷自關鍵時刻Youtube
圖擷自關鍵時刻Youtube

蔡英文 民調 黃暐瀚 疫苗

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