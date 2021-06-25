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一審檢察官升二審「二專生」 疫情指揮中心女檢獲圈選

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
法務部。記者王聖藜／攝影
法務部。記者王聖藜／攝影

法務部檢察官人事審議委員會提供一審檢察官調升二審檢察署2年歷練缺共15個名額，以供法務部長蔡清祥圈選，蔡清祥今天圈選出10人以活化檢察體系人事。

被圈選的10人是周啟勇、周文祥、陳燕瑩、陳慧玲、錢明婉、李芳瑜、張安箴、陳立偉、蔡麗清、許怡萍；其中，蔡麗清是士林地方檢察署檢察官調法務部辦事，也兼任中央流行疫情指揮中心法制組業務。

舊制一審主任檢察官任期滿8年或未滿8年，有機會調升二審檢察署，常有人向隅；檢察人事案後來改弦易轍，調二審採「雙軌」制，分「2年」、「3年」職缺(俗稱「二專生」、「三專生」)，換句話說，此後，一審檢察官縱使調升二審，任期屆滿要回一審任職。

2019年法務部指派6名一審檢察官上二審歷練2年，他們今年要回到一審，加上二審檢察署有人離、退，今年共開出10個2年歷練缺；此外，依人事制度，2018年調升二審檢察署已3年的檢察官，也將於今年回一審辦案。

檢察官 法務部 蔡清祥

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