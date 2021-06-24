AIT副處長：美台關係的根本改變 美不再視台為「問題」

即將離任的美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）今天表示，他任職這三年來美台互動和他19年前初次在AIT服務時大不相同，以前所有的討論最後都會回到兩岸關係，但現在則是聚焦在深化美台關係，很多次AIT和台灣工作夥伴的會議上中，「中國這兩字一次也不曾出現」。

外交部長吳釗燮今天下午在台北賓館分別頒贈AIT處長酈英傑（Brent Christensen）「特種外交獎章」、谷立言「睦誼外交獎章」，表彰他們在任內對促進台美關係的貢獻。

谷立言說，大約19年前他第一次派駐到AIT工作，他很高興能在多年後回到台灣，再次和老朋友們共事，過去三年來美台之間的互動往來比起他多年前的經驗不可同日而語。當年所有的討論與作為，最終都會回到兩岸關係、以及台灣該在美中關係裡扮演何種角色的框架下，反觀現在，這三年來他們的工作重點則大幅地聚焦在如何深化美台雙邊關係，及如何透過共同合作，幫助其他國家發展它們的經濟與民主體制。

谷立言說，這反映出美台關係的根本改變，美國不再把台灣視為美中關係裡的「問題」，反而把它看作是增進自由且開放的印太區域這一美台共同願景的機會，更是一座照亮各界人群追求一個更加公正、安全、繁榮和民主世界的燈塔。

谷立言說，在雙方的合作來說，有兩個時間點是最緊張、但也最有成就感的，第一次是去年當美國受到第一波新冠肺炎疫情衝擊時，台灣送給美國數百萬個口罩和其他醫療物資，所有物資都是交由AIT在內湖的倉庫經手轉運，第二次則是幾周前美台共同合作，在台灣最迫切需要幫助的時刻，將250萬劑莫德納疫苗運抵台灣。

酈英傑說，他特別開心上周能夠親自見證美國捐贈台灣的250萬劑疫苗抵達台灣，他很欣慰美國能在台灣迫切需要之時投桃報李，回報台灣當初捐口罩的慷慨之舉，他說他在離任前的另外一項目標，就是希望看到美台能夠重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，他很高興TIFA對話不久後即將展開復談。

吳釗燮致詞時表示，在酈英傑和谷立言帶領AIT期間，台美關係達到新高，過去三年來兩人在推動雙邊經濟、文化和人與人之間交流上不遺餘力，他也在過去這段時間和兩人建立深厚情誼，而谷立言透露他下周將前往日本赴任，期待未來能為美日台三方合作關係貢獻一己之力，吳釗燮也說，期待和谷立言在他的新職上合作。