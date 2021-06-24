高端審前大換血？藍委：粗暴假民主與獨裁何異？

國產疫苗爭議不斷，本報今報導食藥署審查高端疫苗EUA前夕，更換掉一半審查委員，留下及新加入委員多半同意以免疫橋接方式，恐「護航」高端通過EUA。國民黨立委賴士葆質疑，這種粗暴的假民主與獨裁何異？這樣的審查會議不就成了「護航高端的籌安會」嗎？

賴士葆今在臉書指出，國難當頭的時刻，台灣除了面對病毒的威脅，還要忍受政府假借著防疫如同作戰，實施專制獨裁的治理手段。

他指出，整個防疫過程透過民進黨團在立法院的多數暴力，幾乎否決在野黨可以監督的所有機制，如公佈3+11的會議記錄、EUA審查過程直播、國產疫苗需做第三期試驗等提案，實質進入專制獨裁的黑箱作業，以至於疫苗採購失誤連連，績效遠不如隣近的菲律賓、越南等國最近都陸續從國外買進數以千萬劑的疫苗，￼為何台灣從去年迄今實際上只買到的疫苗才110萬劑左右，￼而沒有一人為此負政治責任而下台？

賴士葆提到，日前經濟部架空地方自治法，直接核發特種建物執照讓中火可以新增機組，閹割台中市府的審議機制，他批評疫情當下，也不該讓民主失序。

賴士葆說，面對即將審查高端疫苗的緊急使用授權之際，媒體指食藥署大動作將審查委員幾乎全部換成支持免疫橋接的人士，這樣的動作當然就是要護航高端，以確保審查會議能照著劇本走，以兌現蔡英文5月份所說「期待在7月底前提供第一波國產疫苗」的政策宣示，這是道地的政治審查。

賴士葆說，台灣染疫死亡率超過4%，將近是全球平均數的兩倍。另外，施打國際認證的疫苗已經有100多人死亡，台灣的國產疫苗要通過緊急授權以免疫橋接的方式取代第三期試驗，這不符合國際科學的標準，￼更無法確保國人生命的安全，政府還是要硬幹通過，這種粗暴的假民主與獨裁何異？