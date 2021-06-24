陳宜民：不要先審查高端再審聯亞 一起審查「二擇一」施打

高端疫苗EUA傳出在審查前，審查委員有一半撤換成支持免疫喬接之委員；此外聯亞也將在本月公布二期解盲結果。國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民建議，政府對於國產疫苗一定要強迫中獎，就讓高端、聯亞二擇一，不是先審查高端，再審查聯亞，而是一起審查，擇優讓他過。

陳宜民強調，聯亞和高端都是國產疫苗，雖然都是蛋白質次單位疫苗但還是不太一樣，他建議，是不是可以有一個「PK賽」，若一定要強迫中獎，就讓兩個疫苗擇一，選好一點的疫苗，不應該是先審查高端，再審查聯亞。既然聯亞也快解盲，他建議讓兩個疫苗一起審查，二擇一，擇優、效果好的，願意做第三期的再讓他過。

陳宜民表示，食藥署疫苗會議專家名單原有高醫附醫胸腔內科教授鍾飲文等23名，但5月28日會議被撤換的8位委員中只有2位是常設委員。陳接著表示，根據行政院108年10月公文規定，該委員會名單任一性別不少於三分之一，但到了5月28日的會議只有2位是女性委員，只占六分之一，不符合規定。

陳宜民進一步指出不適任審委名單，其中中研院研究員林宜玲，她是這次臨床試驗做血清綜合性抗體的人員，有球員兼裁判的問題；而國衛院副院長司徒惠康則有行政職，他的直屬長官是國衛院董事長陳時中，廠商要申請進國衛院做臨床試驗都要經過他的審查，有利害衝突的問題。

陳宜民說，這次EUA最大的爭議就是免疫喬接；而這些專家們這次談到免疫喬接，是根據澳洲一篇研究指出。陳說，免疫喬接是利用疫苗受試者血清的綜合性抗體與三期臨床實驗的保護力做關係圖，也就是用受試者血清除以康復者血清去呈現。

陳宜民表示，在5月28日專家會議訂的標準是參加部桃的200個受試者，在接種AZ兩劑一個月之後產生的綜合性抗體的平均的幾何數值當作分母，然後高端或聯亞的疫苗受試者的平均的幾何數值當分子，除出來的數字必須大於0.67。

陳宜民強調，有爭議之處為什麼用AZ來比較，AZ受試者的綜合性抗體血清比上康復者血清數值約0.6，而AZ第三期臨床實驗結果的保護力是60%。但莫德納、BNT和Novavax的保護力都達90%，和恢復者比值的血清可以到4左右。

陳宜民進一步指出，專家們不用與高端、聯亞同樣使用蛋白質次單位疫苗的Novavax來比較，而是來跟一個低標的AZ來比，而且是比AZ更低，只有它的0.67倍。

陳宜民說，如果專家審查會議是用澳洲這個研究文章來做為免疫喬接的標準，「那我覺得他們沒有唸書」。因該文章很清楚的談到，用綜合性抗體做為免疫喬接的方式是不足的，因為一個疫苗的保護力，不是只有綜合性抗體作為參考，還有T細胞的免疫力和B細胞的記憶力，三者加起來才是代表一個疫苗的保護力，如果免疫喬接只針對一個方法、綜合性抗體來做是不足夠的，用一篇這樣的文章就要來決定國人接種疫苗的緊急授權的決定，這是非常草率的事情。

陳宜民表示，現在國內流行的是英國變種病毒株，但與會專家林宜玲受委託去做的綜合性抗體效價是原始病毒株，並不是變種病毒株。陳認為應改英國變種病毒株做為綜合性抗體的測試，並考慮超前部署用印度的變種病毒株，才能讓我國了解國產疫苗對將來可能發生的緊急狀況，它們產生出來的免疫力抵抗病毒的效果為何。他強調，第三期沒做完不應該放行。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，這個審委名單很清楚就是國家希望透過這些委員的嘴巴來讓免疫喬接取代三期臨床試驗，進而通過EUA，但國際沒有承認免疫喬接在現階段可以有效取代三期臨床試驗，還要這樣硬幹是有問題的。

王任賢表示，以德國疫苗CureVac為例，他的二期臨床試驗的免疫喬接做得很漂亮，但三期一打下去就不行了，主要問題在於當初做的時候不是現在的變種病毒，我國也是一樣的道理。此外，國產疫苗是次單位疫苗，是很難應變病毒的的，因為要把蛋白分離出來在做很好的純化過程，中間變數太多，才必須走整個流程，也是比MRNA、腺病毒載體疫苗等流程走的最慢的一個，原因在於它的變非常麻煩，所以它沒辦法變成二代疫苗。

王任賢說，既然國產疫苗沒有二代疫苗的效果，要發展它幹什麼？從委員這樣的遴選來看，他的目的就是要強迫讓國產疫苗通過，讓國人用性命去換它的利潤，他就是要賺這票錢，擺這一票爛。希望衛福部能慎選委員，建議公開遴選和以及有海選過程，才能讓過程公開透明。